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AFJET Afyonspor-Orhangazispor: 4-1

Onur BAYRAM / AFYONKARAHİSAR, () STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir HAKEMLER: Alparslan Şen (xx), Soner Akgün (xx), Bülent Uludoğan (xx) AFJET AFYONSPOR: Murat (xx)- Türker (xx), Ömer Çelik (xx)(Dk.90 Uğurcan), Yasin Yener (xxxx), Emrullah (xxx),...

AFJET Afyonspor-Orhangazispor: 4-1

Onur BAYRAM / AFYONKARAHİSAR, ()
STAT: Afyonkarahisar Yeni Şehir
HAKEMLER: Alparslan Şen (xx), Soner Akgün (xx), Bülent Uludoğan (xx)
AFJET AFYONSPOR: Murat (xx)- Türker (xx), Ömer Çelik (xx)(Dk.90 Uğurcan), Yasin Yener (xxxx), Emrullah (xxx), Ömer Yanık (xxx), Samet (xx), Selim (xx), Oltan (xxxx)(Dk.90+2 Aykut), Murathan (xxxx), Uğur (xx)(Dk.87 Osman)
ORHANGAZİSPOR: Mehmet Dönmezdemir (x)- Uğur (xx), Yasin (xx), Mehmet Ayaz (xx), Yusuf (x), Murat Tan (x)(Dk.72 Erkut x), Ömer Demircan (xx)(Dk.85 Ferdi), Muhammed (x), Yunus (xx), Mehmet Albayrak (xx), Ercan (x)
GOLLER: Dk.36 Oltan, Dk.62 Murathan, Dk.84 (penaltı), Dk.89 Yasin Yener (AFJET Afyonspor), Dk.47 Murat Tan (Orhangazispor)
KIRMIZI KART: Dk.67 Muhammed (Orhangazispor)
SARI KARTLAR: Samet, Ömer Yanık (AFJET Afyonspor), Ercan, Murat Tan (Orhangazispor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta AFJET Afyonspor, Orhangazispor'u 4-1 yendi.
10'uncu dakikada AFJET Afyonspor'un kazandığı korneri Yasin Yener kullandı. Kale alanı içinde topu kafayla kaleye gönderen Oltan'ın vuruşunda kaleci Mehmet Dönmezdemir'i geçen topu son anda kale çizgisi üzerindeki Yasin Elmas çıkardı.
36'ncı dakikada sağ köşe noktası yakınlarında Orhangazisporlu oyuncuların eline çarpan topta kazanılan serbest vuruşu Yasin, köşe bayrağı yakınlarındaki Uğur'a gönderdi. Uğur'un ortasında ön direkte topu gelişine sağ plaseyle kaleye gönderen Oltan'ın şutunda ağlarla buluştu: 1-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin tek gollü üstünlüğü ile tamamlandı.
47'nci dakikada Orhangazispor'da sağ kanattan ceza sahası soluna doldurulan topu AFJET Afyonspor dışarı çıkması için bıraktı. Bu sırada topu kapan Ömer ceza sahası içinde bomboş durumdaki Murat Tan'a gönderdi. Topu kontrol ederek sağına çeken Murat Tan, sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.
62'nci dakikada Yasin orta sahada kazandığı topu ceza yayının birkaç metre gerisinden sağ kanatta hareketlenen Murathan'ın koşu yoluna gönderdi. Boş pozisyonda topu sola doğru taşıyan Murathan, kalecinin sağından yerden sert bir vuruşla ağlara bıraktı: 2-1.
67'nci dakikada ceza sahası sağ köşe çizgisi üzerinde ev sahibi takımdan Ömer Çelik ile Orhangazisporlu Muhammed arasında gerginlik yaşandı. Hakem Alparslan Şen, Orhangazisporlu Muhammed Çiçek'e direkt kırmızı kart gösterdi.
83'üncü dakikada önündeki defans oyuncularını çalımlayarak, ceza sahasına giren Yasin Yener'i, penaltı noktası üzerinde Ömer Demircan yere düşürünce hakem Alparslan Şen penaltıya hükmetti.
84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Yasin Yener, kaleci Mehmet Dönmezdemir ile topu farklı köşelere gönderdi: 3-1.
89'uncu dakikada korner çizgisine kadar inen Türker, topu ceza sahası içindeki Murathan'a gönderdi. Murathan ile Yasin Yener'in paslaşmasında topla ceza sahası sağ köşesinde buluşan Yasin Yener'in şutunda ağlarla buluştu: 4-1.
Maç AFJET Afyonspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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