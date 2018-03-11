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Afjet Afyonspor - Kocaeli Birlikspor: 1-0

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () STAT: Zafer Stadı HAKEMLER: Can Cengiz (xx), İlker Ayten (xx), Ufuk Uğurlu(xx) AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xxx)- Türker Toptaş (xxx), Yasin Yener (xxx), Ömer Yanık (xxx), Nazmi Candoğan (xxx), Ali Kılıç...

Afjet Afyonspor - Kocaeli Birlikspor: 1-0

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

STAT: Zafer Stadı
HAKEMLER: Can Cengiz (xx), İlker Ayten (xx), Ufuk Uğurlu(xx)
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xxx)- Türker Toptaş (xxx), Yasin Yener (xxx), Ömer Yanık (xxx), Nazmi Candoğan (xxx), Ali Kılıç (xxx), Tugay Adamcıl (xxx)(Dk.58 Uğur xx)(Dk.90 Aykut), İsmet Benli (xxx), Ersel Aslıyüksek (xxx)(Dk.82 Timuçin), Oltan Karakullukçu (xxxx), Erdi Zengin (xxx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur Behiç (xxx)- Emirhan Subaş (xxxx), Yahya Kemal (xx)(Dk.81. Berke), Berat Demir (xx)(Dk.74 Senih Sergen x), Raif Uzuner (xx), Melih İnan (xxx), Talha Özler (xxx), Emrecan Yıldızhan (xxx), Özgür Altunışık (xxx), Enes Çidemli (xxx), Mehmet Mustafa Yıldızaç (xx)
GOL: Dk.15 Oltan Karakullukçu (P) (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Ali, Ömer (Afjet Afyonspor), Talha, Raif (Kocaeli Birlikspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında Kocaeli Birlikspor'u 1-0 mağlup etti.

5'inci dakikada Afjet Afyonspor'da sol kanattan Yasin'in kullandığı taç atışında topla buluşan Tugay, ceza sahası içerisine gönderdiği topa Oltan'ın şutu auta gitti.
14'üncü dakikada ceza sahası içerisinde rakip oyuncu tarafından Afjet Afyonsporlu Ömer Yanık'a faul yapıldı. Bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.
15'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Oltan penaltıyı gole çevirdi: 1-0.
42'inci dakikada ceza sahası içerisine Afjet Afyonsporlu İsmet'in gönderdiği top rakip defans oyuncusuna çarptı. Ceza yayı içerisinde kalan topa kafayla vuran Nazmi auta attı.
45'inci dakika sağ kanattan Enes'le korner atışı kullanan Kocaeli Birlikspor'da ceza sahası içerisine gönderilen topu Afjet Afyonspor defansı uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısını Afjet Afyonspor 1-0 önde bitirdi.
55'inci dakikada ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Afjet Afyonspor'lu Tugay bu pozisyonu defansın zamanında müdahalesiyle gole çeviremedi.
63'üncü dakikada Kocaeli Birlikspor, Raif ile ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşu gole çeviremedi.
77'nci dakikada Afjet Afyonspor'da Türker ceza sahası dışından Oltan'ı topla buluşturdu. Oltan ceza sahası içerisinde kaleciyi geçmesine rağmen pozisyonu gole çeviremedi.
Maçta başka pozisyon olmayınca Afjet Afyonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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