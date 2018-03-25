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Afjet Afyonspor - İnegölspor: 2-1

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, () STAT: Zafer Stadı HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Aykut Küçük, Ahmet Ulu, Eren Özyemişcioğlu AFJET AFYONSPOR: Bekir(xxx)- Türker (xxx), Bayram (xxx), Yasin (xxx)(Dk.89 Timuçin), Nazmi (xxx), Ali Kılıç (xxx), Emre...

Afjet Afyonspor - İnegölspor: 2-1

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ()

STAT: Zafer Stadı
HAKEMLER: Adem Sarıtaş, Aykut Küçük, Ahmet Ulu, Eren Özyemişcioğlu
AFJET AFYONSPOR: Bekir(xxx)- Türker (xxx), Bayram (xxx), Yasin (xxx)(Dk.89 Timuçin), Nazmi (xxx), Ali Kılıç (xxx), Emre (xxx)(Dk.60 Tugay x), İsmet (xxx), Aykut (xxx)(Dk.68 Oltan x), Ersel (xxxx), Erdi (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener (xx)- Kemal (xxx), İsa (xxx), Gökhan (xxx), Emrah (xxx), Enes Ata (xxx)(Dk.83 Ahmet), Raif (xx), Cengiz (xxx), Ali Sakal (Dk.90 Uğur), Emirhan (xxx)(Dk.77 Barış xx), Enes Bayır (xxx)
GOLLER: Dk.3 Ersel, Dk.79 Yasin (Afjet Afyonspor), Dk.55 Raif (İnegölspor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Bayram (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Emre, Yasin (Afjet Afyonspor), Gökhan (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Afjet Afyonspor, sahasında İnelgölspor'u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada ceza yayının dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Ersel, yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
55'inci dakikada İnegölspor'un kullandığı korner atışında arka direkte boş durumda kafayı vuran Raif durumu eşitledi: 1-1.
79'uncu dakikada Türker'in sağ kanattan ortasında Yasin kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1.
90+1'inci dakikada Afjet Afyonspor'da Bayram yay üzerinde topu eliyle kontrol edince hakim ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu pozisyon sonrasında kullanılan atışta top direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma Afjet Afyonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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