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Afjet Afyonspor, hazırlık maçında Balıkesirspor Baltok'u 5-0 yendi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, aynı ligde mücadele eden Balıkesirspor Baltok ile karşılaştığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. Yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da sürdüren...

Afjet Afyonspor, hazırlık maçında Balıkesirspor Baltok'u 5-0 yendi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

Spor Toto 1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, aynı ligde mücadele eden Balıkesirspor Baltok ile karşılaştığı hazırlık maçını 5-0 kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarına Afyonkarahisar'da sürdüren Afjet Afyonspor, bu sezon aynı ligde mücadele edeceği Balıkesirspor Baltok takımı ile Zafer Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın orta hakemliğini Turgut Doman yaparken, yardımcıları ise Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş ve Sercan Murat Gündüzler oldu. Affet Afyonspor karşılaşmaya Murat Demir, Türker Topbaş, Nazmi Candoğan, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Onur Toprak, Enes Ata, Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç, Erdi Zengin ve Timuçin Aşçıgil 11'iyle çıkarken, Balıkesirspor Baltok ise Asil Kaan Eryılmaz, Kaan Kayalı, Mehmet Mert Tekin, İbrahim İçuz, Yunus Emre Karaman, Harun Raşit Oybak, Ömer Tayyip Karaduman, Aybars Ceylan, Emir Dede, Serdar Güncü ve Metehan Güroz 11'iyle sahada yer aldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Afjet Afyonspor 19'uncu dakikada Enes Ata ile 1-0 öne geçti. Afjet Afyonspor 35'inci dakikada durumu 2-0'a taşıdı. İlk yarıyı Afjet Afyonspor 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıya Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Gülpınar, Nazmi Candoğan dışındaki 10 oyuncuyu değiştirerek başladı. Balıkesirspor Baltok takımı ise ilk yarıdaki 11'iyle ikinci yarıya çıktı. 56'ncı dakikada Afjet Afyonspor'dan Onur Toprak durumu 3-0'a taşıyan golü attı. Ceza sahası içerisine etkili gelen Afjet Afyonspor 65'inci dakikada Sinan Özkan ile durumu 4-0'a taşıdı. 76'ncı dakikada Afjet Afyonspor Zeki Sevimgil'in golüyle durumu 5-0 yaptı. Karşılaşma Afjet Afyonspor'un 5-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da karşılaşmayı izledi.

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