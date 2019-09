AFJET Afyonspor-Haccattepe: 4-1

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () -

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER:Bilal Köseoğlu (xx), Mehmet Şengül (xx), Emre Aslan (xx)

AFJET AFYOSPOR: Mehmet Doğan (xxx) - Doğan Ateş (xxx), Onur Ramazan Toprak (xxx), Mehmet Tosun (xx) (Dk. 56 Nazmi Candoğan xx), Caner Solmaz (xxx), Fatih Selimhan Solmaz (xxx) (Dk. 84. Enes Ata), Mehmet Tayfun Dingil (xxx), Ali Kılıç (xxx), İsmet Benli (xxx), Aykut Uluç (xxx), Aykut Çift (xxx) (Dk. 90 Bayram Çetin )

HACETTEPE: Numan Soysal (xx) - Hüseyin Eren Bektaş (xx), Muhammet Selim Okur (xx), Kadir Enes Kıra (xx), Mustafa Hüseyin Seyhan (xx), Volkan Kılıç (xx), Muhammed Ali Barutcu (xx) (Dk. 74 Ozan Can Dursun x), Ali Eren Karadağ (xx), Mehmet Can Güngör (xx) (Dk. 80 Furkan Demir), Emre Gündoğdu (xx), Ali Eren Daşdemir (xx) (Dk. 88 İhsan Küçük)

GOLLER: Dk. 40 Aykut Uluç, Dk. 65 ve 82 Onur Ramazan Toprak, Dk. 79 Mehmet Tayfun Dingil (Afjet Afyonspor) Dk.31 Mehmet Can Güngör (Hacettepe)

SARI KART: Onur Ramazan Toprak (AFJET Afyonspor) - Kadir Enes Kıra, Mehmet Can Güngör (Hacettepe)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Afjet Afyonspor, sahasında konuk ettiği Hacettepe'yi 4-1 mağlup etti.

31'inci dakikada sağ kanattan gelişem Hacettepe atağında Ali Eren'in ortasında Mehmet Can bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

40'ıncı dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Doğan Ateş'in kale sahasına gönderdiği ortayı iyi takip eden Aykut Uluç'un kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-1.

65'inci dakikada gelişen AFJET Afyonspor hızlı hücumunda Doğan'ın pasıyla ceza sahası üzerinde topla buluşan Aykut'un topuna savunma müdahale etti. Ceza sahası dışına doğru açılan topu önünde bulan Onur Ramazan'ın sert ve düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti: 2-1.

79'uncu dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Afyonspor atağında Nazmi'nin yerden çevirdiği topa Mehmet Tayfun bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

82'nci dakikada Numan'ın kısa düşen topunda araya giren Aykut Uluç sağ kanattan ceza alanına giren Onur Ramazan'ın önüne düzgün bir pas bıraktı. Topu önüne alan Onur Ramazan'ın plasesi ağlarla buluştu: 4-1.

Karşılaşmayı AFJET Afyonspor 4-1 kazandı.