Afjet Afyonspor - Giresunspor: 3-2

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR ()

STAT: Zafer

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Önder Yılmaz (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xxx), Bayram Çetin (xxx), Metin Yüksel (xxx), Cenk Güvenç (xxx), Onurcan Güler (xxx) (Dk. 46 Bayram Ajeti xx), Uğur Akdemir (xxx), Emre Öztürk (xxx), Aykut Uluç (xxx) (Dk. 71 Onur Ramazan Toprak xx), Ersel Aslıyüksek (xxx), Oltan Karakullukçu (xxx), Gökhan Kardeş (xxx) (Dk. 61 Nazmi Candoğan xx)

GİRESUNSPOR: Anıl Atağ (xx), Aykut Demir (xx), Landel (xx), Dauda (xxx), Muhammet Reis (xx) (Dk. 74 Yasin Ozan x), Tevfik Altındağ (xx) (Dk. 65 Emre Nefiz x), Volkan Okumak (xxx) (Dk. 65 Zoro Gohibi x), Bahadır Erol (xx), Orhan Taşdelen (xx), Savaş Polat (xx), Tanese (xxx)

GOLLER: Dk. 15 Aykut Uluç, Dk. 54 - Dk. 59 Oltan (Afjet Afyonspor) - Dk. 23 - Dk. 50 Dauda (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Bayram Çetin, Aykut Uluç, Türker Toptaş, Nazmi Candoğan, Emre Öztürk (Afjet Afyonspor) - Dauda (Giresunspor)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, sahasında Giresunspor'u 3-2 mağlup etti. 7 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Afjet Afyonspor, yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile 3 puanı alan taraf oldu.

3'üncü dakikada sol kanattan Emre Öztürk’ün ceza alanına gönderdiği ortada ceza alanı içerisinde topa yükselen Ersel’in etkisiz kafa vuruşunda top kaleci Anıl’da kaldı.

8'inci dakikada sağ kanattan hücuma çıkan Afjet Afyonspor’da Onurcan’ın uzak köşeye yaptığı ortaya yükselen Aykut’un kafa vuruşunda top Anıl’da kaldı.

15’inci dakikada sağ kanattan Uğur ile hücum yapan Afjet Afyonspor’da Uğur’un ceza alanına yaptığı ortada topla buluşan Aykut sağ ayağıyla uzak köşeye nefis bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

18'inci dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ kanattan Muhammet Reis’in ceza alanına yerden gönderdiği topla buluşan Tanase’nin vuruşunda kaleci Bekir topu kornere çeldi.

23'üncü dakikada köşe vuruşunda topla buluşan Landel’in ceza alanına yaptığı ortaya kale sahası içinde Dauda’nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora eşitlik geldi: 1-1.

27'nci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Aykut’un vuruşu kaleci Anıl’dan döndü. Pozisyonu takip eden Oltan’ın vuruşu ağlara gitti ancak ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33'üncü dakikada Bayram’ın pasında topla buluşan Aykut ceza alanı ön çizgisine yakın bir noktadan sert ve düzgün bir vuruş yaptı, kaleye giden topu Anıl tokatladı.

36'ncı dakikada gelişen Giresunspor atağında sağ çaprazdan ceza alanına girdiği sırada topla buluşan Volkan’ın vuruşunda kaleci Bekir müthiş bir refleksle topun kaleye gitmesini önledi.

42'inci dakikada Afjet Afyonspor’un kullandığı serbest vuruşta Metin’in kale sahasına indirdiği topta Oltan dokundu ve top ağlara gitti ancak pozisyonda Oltan’ın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı. İlk 45 dakikada kalan sürelerde başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

50'nci dakikada gelişen Giresunspor atağında Muhammet Reis’in ceza sahası sol çaprazından şutu savunmadan sekti. Boşta kalan topa gelişine vuran Dauda takımını öne geçiren golü attı: 1-2. Bu pozisyonda Afjet Afyonsporlu oyuncular ve teknik ekip pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulundu.

54'üncü dakikada Afjet Afyonspor, Emre'nin serbest vuruştan ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Oltan topu ağlarla buluşturarak skoru 2-2'ye getirdi.

57’nci dakikada gelişen Giresunspor atağında Muhammet Reis’in sert şutunda Bekir topu karşıladı. Kale sahasında Dauda ve Volkan’ın gol vuruşu yapmasına izin vermeyen Uğur topu tehlike bölgesinden uzaklaştıran isim oldu.

59'uncu dakikada Afjet Afyonspor'da Metin'in kendi ceza sahası dışından rakip ceza sahasına gönderdiği topa müdahale etmeye çalışan Anıl'ın yaptığı hatayı affetmeyen Oltan kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.

Maçta başka gol olmayınca ev sahibi Afjet Afyonspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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