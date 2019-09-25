AFJET Afyonspor - Bayrampaşaspor: 0-1

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR ()

STAT: Zafer

HAKEMLER: Alper Akarsu (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx), Serdar Osman Akarsu (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Mustafa Gürbüz (xxx) - Oktay Kancı (xxx), Ömer Çelik (xxx), Emre Tosun (xxx), Seyfettin Anıl Yaşar (xxx) (Dk. 88 Furkan Özen), Bayram Çetin (xxx), Ramazan Kuzu (xxx) (Dk. 80 Ali Kılıç), Hüseyin Can Öztürk (xxx), Aykut Çift (xxx), Kaan Baysal (xxx), Fatih Tutulmaz (xxx) (Dk. 80 Caner Solmaz)

BAYRAMPAŞASPOR: Sercan Çobanoğlu (xxx) - Hüseyin Tokmak (xxx), Melih Alcu (xxx), Ege Atlam (xxx), Bünyamin Balat (xxx) (Dk. 89 Mehmet Sefa), Savaş Çakır (xxx) (Dk. 75 İbrahim Can Köse x), Mertcan Aktaş (xxx), Hüseyin Cankut Atasoy (xxx), Taner Yıldız (xxx), Kenan Karışık (xxx) (Dk. 80 Mehmet Aleddinoğlu), Emir Gökçe (xxx)

GOL: Dk. 57 Bünyamin Balat (Bayrampaşaspor)

SARI KARTLAR: Ramazan Kuzu, Bayram Çetin (Afjet Afyonspor) - Taner Yıldız (Bayrampaşaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden AFJET Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta yer alan Bayrampaşaspor'a 1-0 mağlup olarak elendi.

28'inci dakikada AFJET Afyonspor’dan Hüseyin Can Öztürk’ün kalecisine geri pasında araya giren Mertcan Aktaş topu kaleci Mustafa’dan kurtarmak isterken açısını kaybetti. Devamında Mertcan’ın ceza alanına yaptığı ortayı Emre Tosun kafa vuruşuyla uzaklaştırdı.

35'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda kale sahası ön çizgisinde Aykut Çift’in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Aynı dakikada sol kanattan Emre Tosun’un ceza alanına yaptığı ortada savunmadan seken topa Aykut Çift vurdu. Top savunmaya çarpıp tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştı.

44'üncü dakikada gelişen Bayrampaşaspor atağında Savaş Çakır’ın ceza alanına yaptığı yüksek ortaya iyi yükselen Emir Gökçe’nin kafa vuruşunda kaleci Mustafa topu köşeden tokatlayarak kornere gönderdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Bayram’ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta seken topu takip eden Aykut Çift kaleci Sercan ile karşı karşıya kaldı. Aykut’un topuna son anda Ege Atlam dokunarak auta gönderdi ve mutlak golü önledi.

57'nci dakikada taç atışında baskı yaparak topu kazanan Bayrampaşaspor’un atağında topla buluşan Bünyamin Balat’ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert ve düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

68'inci dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Ramazan Kuzu’nun yerden sert şutunda kaleci Sercan topu çeldi. Boşta kalan topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

87'nci dakikada savunma arkasına atılan ara pasta topla buluşan Emir Gökçe kaleci Mustafa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruş yaptı ancak top yan direğe çarparak auta gitti.

90+2'nci dakikada Kaan ve Bayram ikilisinin duvar pasıyla gelişen net pozisyonda Bayram’ın kafa vuruşunda top auta gitti.

Kalan bölümde skorda değişiklik olmadı ve Bayrampaşaspor mücadeleyi 1-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası’nda adını 4'üncü tura yazdıran ekip oldu.