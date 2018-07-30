 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Afjet Afyonspor altyapısındaki 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, altyapısında oynayan 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Spor Toto 1'inci Lige yükselen Afjet Afyonspor, altyapıda oynayan Hasan Kutlu (18),...

Afjet Afyonspor altyapısındaki 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, altyapısında oynayan 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1'inci Lige yükselen Afjet Afyonspor, altyapıda oynayan Hasan Kutlu (18), Zeki Sevimgin (18), Furkan Şahin (16) ve Furkan Özen (17) ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Salih Sel'in makamındaki imza töreninde profesyonelliğe adım atan futbolcuların heyecanlı olduğu gözlendi. İmza törenine altyapı sorumlusu Ali Şahin ve kulüp yönetim kurulu üyesi Hasan Hüseyin Bayaman ve teknik ekip de katıldı. Törende konuşan Başkan Sel, altyapıdan yetişen 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme yapacaklarını belirterek, bugün 4 ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
İzinli olan Fatih Tutulmaz (19) ile daha sonra sözleşme yapılacağını aktaran Sel, şunları kaydetti: "Bizim arzu ettiğimiz bu. Ülkemizdeki futbolun ileri gidebilmesi için de mutlaka altyapıya büyük önem verilmesi lazım. Biz bu konuda örnek olmak için yola çıktık. 10 yıl içinde Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Her yıl altyapıdan futbolcularımızla profesyonel sözleşme yapmak istiyoruz. En azından 2-3 oyuncuyu A takımda oynatmayı hedefliyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar