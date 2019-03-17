Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor: 1-3

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR ()

STAT: Zafer

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xxx), Mehmet Salim Mazlum (xxx), Bilal Gönen (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan (xx) - Bayram Çetin (xx), Mehmet Güven (xx), Metin Yüksel (xx) (Dk. 46 Onurcan Güler xx), Nazmi Candoğan (xx) (Dk. 80 Ajeti), Uğur Akdemir (xx), Emre Öztürk (xx), Aykut Uluç (xx) (Dk. 61 Onur Ramazan Toprak xx), Ersel Aslıyüksek (xx), Oltan Karakullukçu (xx), Gökhan Kardeş (xx)

ABALI DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Deniz Vural (xx), Ziya Alkurt (xxx), İsmail Aissati (xxx), Oğuz Yılmaz (xx), Mehmet Akyüz (xxx) (Dk. 87 Kehinde), Recep Niyaz (xxx) (Dk. 76 Mbamba x), Burak Çalık (xxx) (Dk. 74 Gökhan Süzen x), Furkan Şeker (xx), Kerem Can Akyüz (xxx), Abdülkerim Bardakçı (xxx)

GOLLER: Dk. 67 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor) - Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 36 Recep Niyaz, Dk. 45+3 Mehmet Akyüz (Abalı Denizlispor)

SARI KARTLAR: Mehmet Güven (Afjet Afyonspor) - Furkan Şeker (Abalı Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Afjet Afyonspor sahasında konuk ettiği Abalı Denizlispor'a 3-1 mağlup oldu.

Mücadele öncesinde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü anısına Çanakkale Türküsü eşliğinde pankartlar açıldı ve sloganlar atıldı.

24'üncü dakikada gelişen Abalı Denizlispor atağında Aissati ile duvar pası sonrasında sol çaprazda topla buluşan Ziya'nın uzak köşeye düzgün ve sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

28'inci dakikada gelişen Abalı Denizlispor atağında Mehmet Akyüz'ün pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Çalık'ın vuruşunda Bekir kaleye giden topa müdahale ederek kornere çelmeyi başardı.

36'ncı dakikada gelişen Abalı Denizlispor atağında Ziya'nın ceza alanına gönderdiği yerden pasında Furkan topu geriden gelen Recep Niyaz'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun yerden uzak köşeye düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

45+3'üncü dakikada gelişen Denizlispor kontra atağında Burak Çalık'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Mehmet Akyüz kaleci Bekir ile karşı karşıya kaldı. Yerden plase vuruş yapan Mehmet Akyüz topu ağlara gönderdi: 0-3.

50'nci dakikada gelişen Afjet Afyonspor atağında Onurcan'ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Ersel'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

67'nci dakikada Afjet Afyonspor sağ kanattan Emre Öztürk ile serbest vuruş kullandı. Emre'nin kale sahası ön çizgisine yaptığı ortaya kaleciden önce dokunan Oltan topu ağlarla buluşturdu: 1-3.

70'inci dakikada Afjet Afyonspor atağında Onur Ramazan'ın uzak köşeye ortasında Onurcan kafayı vurdu ancak az farkla top üstten auta gitti.

72'nci dakikada Afjet Afyonspor atağında Uğur'un ceza alanı uzak köşesine yaptığı ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Ersel'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Maçta başka pozisyon olmayınca Abalı Denizlispor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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