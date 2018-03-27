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AFDK kararını verdi: 'Şampiyon Kurşunlu Belediye Spor'

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,() Çankırı 1'inci Amatör Küme'de ligin bitimine 1 hafta kala averajla şampiyonluğunu garantileyerek ligin son maçına çıkmayan Çankırı Spor Kulübü ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) kararını verdi....

AFDK kararını verdi: 'Şampiyon Kurşunlu Belediye Spor'

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,()

Çankırı 1'inci Amatör Küme'de ligin bitimine 1 hafta kala averajla şampiyonluğunu garantileyerek ligin son maçına çıkmayan Çankırı Spor Kulübü ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) kararını verdi. Karara göre Çankırı Spor'un kural hatası yaptığı ve 3 puanının silindiği açıklandı. Bu sonuçla lig ikincisi Kurşunlu Belediye Spor şampiyonluğa yükseldi.
Çankırı 1'inci Amatör Küme'de şampiyonluğu son haftaya girerken averajla garantileyen Çankırı Spor, deplasmanda karşılaşacağı Orta Belediye Spor karşılaşmasına çıkmadı. Çankırı Spor ile aynı puana sahip Kurşunlu Belediye Spor, rakiplerinin maç gününü unuttuğunu iddia ederek hem mağlup, hem 3 puanının silinip kendilerinin şampiyon olmaları gerektiğini belirtirken, Çankırı Spor ise deplasman yolunda otobüslerinin arıza yaptığını ve futbolcularının zehirlendiğini öne sürmüştü.
Olay görüşülmesi için AFDK’ya gitti.
AFDK KARARINI VERDİ
AFDK tarafından bugün açıklanan kararda ise şunlara yer verildi:
“Çankırı Spor Kulübü hakkında; 10.03.2018 tarihinde oynanması gereken Orta Belediye Spor-Çankırı Spor 1'inci Amatör Küme (Çankırı) müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet ve mevcut puanından 3 puan silinmesi cezası verilmesine karar verilmiştir.”
KAHRAMAN: "SONUÇTAN ÇOK MUTLUYUZ"
Kararın açıklanmasının ardından açıklamada bulunan Kurşunlu Belediye Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Kahraman, sonucun kendilerini çok mutlu ettiğini ve şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.
Kahraman, “Lig başlamadan kurallar konulur. Kuralda herhangi bir nedenle maça çıkmayan takımın hükmen mağlup olacağı ve 3 puanının silineceği maddesi yer alıyor. Bu karara göre adaletli bir sonuç oldu. 15 gündür heyecanla bekliyorduk. Adeta öldük öldük dirildik. AFDK’nın kararı sonucunda beklediğimiz şampiyonluğumuz açıklanmış oldu. Taraftarlarımızla, sporcularımızla, yönetimimizle bu karara çok sevindik” dedi.
BAL İÇİN MÜCADELE EDECEK
Bölgesel Amatör Ligi'ne katılmak için şehrin diğer takımı olan 1074 Çankırıspor ile play-off maçı yapacaklarını ifade eden Kahraman, “1074 Çankırıspor ile BAL'a katılma adına play-off maçı yapacağız. Bu maçımız da Nisan ayı ortalarında olabilir. 15 gündür antrenmanlarımızı sürdürüyorduk, bırakmadık. Sonuç hepimize hayırlı olsun” dedi.

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