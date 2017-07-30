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Aerobik Cimnastik Milli Takımı Avrupa şampiyonasına Manisa'da hazırlanıyor

AEROBİK Cimnastik Milli Takımı, 22-24 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Manisa'da hazırlanıyor. Muradiye Spor Salonu'nda 11 antrenör nezaretinde çalışan milli takımda Manisa'dan 17, Adana'dan 1, Sakarya'dan...

Aerobik Cimnastik Milli Takımı Avrupa şampiyonasına Manisa'da hazırlanıyor
AEROBİK Cimnastik Milli Takımı, 22-24 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasına Manisa'da hazırlanıyor.
Muradiye Spor Salonu'nda 11 antrenör nezaretinde çalışan milli takımda Manisa'dan 17, Adana'dan 1, Sakarya'dan 4, Ankara'dan 4, Çanakkale ve Balıkesir'den 1'er sporcu yer alıyor.
2 Ağustos'a kadar devam edecek kampı ziyaret eden Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hayri Tokmakçı, yönetici, antrenör ve sporculara başarı diledi.
Aerobik Cimnastik Milli Takım Teknik Kurulu Başkanı Özlem Keskin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Tokmakçı, milli takımın İtalya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını ifade etti. İl Müdür Vekili Tokmakçı "Avrupa şampiyonası başta olmak üzere, uluslararası yarışmalarda kazanılacak her madalya, ülkemiz için çok önemlidir. Manisa'nın milli takıma uğur getireceğine ve sporcularımızın İtalya'da önemli başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi. 

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