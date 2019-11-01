AEK tarafından sözleşmesi feshedilen Yunus Özmusul’un menajeri DHA’ya konuştu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. maçında Belçika'yı 33-24'lük skorla mağlup ettikleri maçın ardından asker selamı ile Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Yunus Özmusul’un sözleşmesi takımı AEK tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti.

“AEK, TARAFTAR GRUBU BASKISINA DAYANAMADI”

Olayın ardından Yunus Özmusul’un menajeri Ceren Uyguner, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu. Milli kalecinin, takımında çok sevildiğini belirten Uyguner, “Yunus’u çok seviyorlardı. Kulüp Yunus’u gönderdiği için çok üzgün. Militarist bir yaklaşım olarak gördüler. Taraftar grubunun büyük bir baskısı oldu. Kulüp, durumu 2-3 gün idare ettikten sonra beni arayarak sözleşmesinin fesih edildiğini söyledi” diye konuştu.

"EŞİNE AZ RASTLANAN BİR DURUM"

Yunus’un ilk etapta Türkiye’ye döneceğini ifade eden Uyguner, “Şu anda transfer dönemi değil. İlk etapta Türkiye’ye dönecek. Ancak transfer olmaları için uygun zaman değil. Eşine az rastlanan bir durum. Belki federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı duruma el koyarsa bu iki oyuncu için bir karar alınabilir” şeklinde konuştu.