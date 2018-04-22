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AEK, 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

İSTANBUL,() - YUNANİSTAN Süper Ligi ekiplerinden AEK, 24 yıl sonra şampiyon oldu. Yunanistan Süper Ligi'nin 28'inci haftasında AEK, Levadiakos'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda 19:00'da başlayan mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona...

AEK, 24 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı

İSTANBUL,() - YUNANİSTAN Süper Ligi ekiplerinden AEK, 24 yıl sonra şampiyon oldu.
Yunanistan Süper Ligi'nin 28'inci haftasında AEK, Levadiakos'u konuk etti. Olimpiyat Stadı'nda 19:00'da başlayan mücadele 2-0 AEK'in üstünlüğü ile sona erdi. Ligde 66 puanla lider durumda olan AEK, Anastasios Bakasetas'ın 12'nci dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada kaydettiği goller ile şampiyonluğu garantiledi. 1993-94 sezonundan bu yana ilk, tarihinde ise 12'nci kez şampiyon olan AEK, Olympiakos'un 7 yıllık şampiyonluk serisine son verdi. 

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