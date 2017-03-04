AEFCA yönetim kurulu toplantısı Serik'te başladı

Antalya'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği'nin (AEFCA) 2017 yönetim kurulu toplantısında UEFA ile ilişkiler, Dünya Antrenörler Birliği ile imzalanan protokol ve Avrupa ülkeleri arasında antrenör sözleşmesi imzalanması konuları görüşülecek.

Türkiye ile birlikte 48 üyesi bulunan AEFCA'nın 2017 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) ev sahipliğinde Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Susesi Luxury Resort Otel'de başladı. Toplantıya AEFCA Başkanı Walder Gagg, Başkan Yardımcısı ve TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'AEFC'NIN 48 ÜYESİ VAR'

Toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan TÜFAD Genel Sekreteri Alaaddin Naganlu, "Türkiye bu oluşuma 1988 yılında katıldı. Daha sonra Genel Başkanımız İsmail Dilber yönetim kurulu üyesi olarak katıldı. 2013 yılına kadar da bu görevde kaldı. Daha sonra yapılan genel kurulda başkan yardımcılığı görevine seçildi. Halen başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. AEFCA'nın İsviçre, Almanya, Çekya, Slovenya, İtalya ve İrlanda gibi 48 üyesi var" dedi.

'AVRUPA'YA ENTEGRE OLMAK İSTİYORUZ'

Toplantının gündem maddelerine ilişkin de konuşan Naganlu, "UEFA ile ilişkiler, Dünya Antrenörler Birliği ile imzalanan protokol, her yıl yapılmakta olan uluslararası sempozyumlar için yapılacak ülkenin seçilmesi, tüm Avrupa ülkeleri arasında antrenör sözleşmesi imzalanması görüşülecek. Bu konuya biz Türkiye olarak çok önem veriyoruz. Avrupa ülkeleri arasında tek bir sözleşme yapılırsa hem antrenörlerimiz için hem de kulüplerimiz için çok büyük pürüzleri ortadan kaldıracağız. Çünkü Avrupa'ya entegre olmak istiyoruz. Bunun dışında çeşitli konular da ele alınacak" diye konuştu.

Basına kapalı devam eden toplantı yarın sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toplantıdan detay görüntüler

- TÜFAD Genel Sekreteri Alaaddin Naganlu'nun açılmaları

HABER - KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK (ANTALYA),