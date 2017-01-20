Advocaat:"Başakşehir maçını kazanmalıyız"

İstanbul-, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, bu sabahki antrenman öncesinde Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet etti.

Hollandalı teknik adam, zor bir dönemde sarı-lacivertli takımın başına geçtiğini dile getirerek, "Eğer takım içinde daha iyi bir kombinasyon oluşturabilirsek bizim için işler daha kolay olur" dedi.

"BİZE SUNULAN KADRO, BAŞKA BİRİNİN KADROSUYDU, BEN FARKLI BİR KADRO YAPARDIM"

Takımın başına geç geldiği için kendisinin kurduğu bir kadroya sahip olmadığına vurgu yapan Advocaat; "Buraya geldiğimizde bizim için çok zordu. Büyük ve beklentilerin çok fazla olduğu bir kulübe geldik. Bize sunulan kadro, başka birinin kadrosuydu. Bence kadro iyi bir şekilde dengelenmemişti. Göreve başladıktan sonra kadroyu oturtmak için bir arayış içine girdik. Sürekli bir deneme içerisindeydik. Bir süre geçti ve artık ilk 14 oyuncumuzu biliyorduk. Bunu Avrupa maçlarında görebildik. Ayrıca ligin bazı maçlarında aldığımız sonuçlarla bunu görebildik ve gösterebildik. İstediğimiz

skorları gördüğümüz bir dönem oldu. Takımın asıl gücünün bu olduğunu düşünüyorum. Aynı 11 ile oynayabiliyorsanız, gücünüzü sahaya yansıtabiliyorsunuz. Eğer elinizde 4 forvet varsa denemeye giriyorsunuz. En başta oyuncuların doğru imajını kafamızda oluşturmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Dick Advocaat, "Takımı siz kursaydınız, kadronun ne kadarı farklı olurdu?" şeklindeki bir soruya şöyle cevap verdi:

"Hala iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. En başta burada olsaydım, kadro kurmak için elimde bir zaman olsaydı kadroyu farklı yapardım. Orta saha için de aynı şeyi söyleyebilirim. Başkasına eleştiri anlamında söylemiyorum ama ben olsam daha farklı bir kadro kurardım. Yine de fena iş yapmadığımızı düşünüyorum. Şu ana kadar Avrupa'da çok iyi iş çıkardık. Diğer yandan kendi sahamızda kaybettiğimiz puanlara baktığımızda gerçekten inanılmaz. Puan kayıplarımız, anlaşılabilir düzeyde değil."

"BAŞAKŞEHİR İLE OYNADIĞIMIZ İLK MAÇTA İYİ OLAN TARAF BİZDİK AMA BİZİ YENDİLER"

Advocaat'ın diğer açıklamaları şöyle:

"İkinci yarı yeni başlıyor. İki deplasman derbisi oynayacağımızı belirttiniz ama biz en iyi sonuçlarımızı deplasman maçlarında almışız. Hemen hemen bütün deplasman maçlarımızı kazanmışız. O nedenle bunu olumsuz olarak değerlendiremeyiz. Şampiyonluk şansımız için Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçı kazanmalıyız. Onlarla oynadığımız ilk maçta iyi olan taraf bizdik ama bizi yendiler. Onların o zamanki kadrosuna bakıyorum sadece bir farklı oyuncu var, bizde ise 7-8 farklı oyuncu olacak. Aslında bu her şeyi açıklıyor."

ORTA SAHANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Sahada fark oluşturan nokta orta saha kombinasyonudur. Elimizdeki oyuncular bireysel anlamda iyi oyuncular ama birlikte baktığımızda iyi bir orta

saha kombinasyonu oluşturamamışız. Eski Teknik direktörü (Pereira) eleştirmiyorum. Muhakkak O'nun da kafasında oyun tarzıyla ilgili bir şeyler vardı. Geçtiğimiz sezon ile bu sezonu kıyaslarsanız, benden de fazla puan toplamış. Bence sadece kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum.

"AATIF'A HAKSIZLIK YAPILIYOR... ŞARTLAR DOLAYISIYLA MEHMET EKİCİ'NİN TAKASINDA KULLANMAK İSTEDİK"

"Adanaspor maçında Aatıf diğer oyunculardan iyi ya da kötü değildi. Takım halinde kötü bir görüntü sergiledik. Herkes şu anda Aatıf'tan bahsediyor ama bana göre ona haksızlık yapılıyor. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. O'nu övüyorum çünkü insanlar O'nun hakkında neden bu kadar olumsuz anlamıyorum. Şartlar dolayısıyla Mehmet Ekici'nin takasında kullanmak istedik. Bizim ve onların isteğiyle gelişen bir süreç vardı. Elimizde ön tarafta oynayan çok fazla

futbolcu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor Aatıf'ı istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti"