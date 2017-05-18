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Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk görevini yaptı

Fenerbahçe'nin hocası bugün ülkesine gidip Lüksemburg ile oynanacak maçın aday kadrosunu açıkladı Lens ve Sneijder'ı kadroya aldı Uğur DEMIRKIRDI / İSTANBUL,() -  Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında...

Advocaat, Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk görevini yaptı

Fenerbahçe'nin hocası bugün ülkesine gidip Lüksemburg ile oynanacak maçın aday kadrosunu açıkladı

Lens ve Sneijder'ı kadroya aldı

Uğur DEMIRKIRDI / İSTANBUL,() - 

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün oynanan Medipol Başakşehir maçında yenilip kupa dışında kalınca teknik direktör Dick Advocaat bu sabah saatlerinde ülkesine gitmişti. Sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını açıklayan ve sonrasında Hollanda Milli Takımı'ndaki görevine başlayan Dick Advocaat, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ile Lüksemburg arasında oynanacak maçın aday kadrosunu açıkladı. Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Jeremain Lens  ve Galatasaray'dan  Wesley Sneijder'in yer aldığı 31 kişilik aday kadroda sarı-lacivertli ekipten Robin van Persie ve Gregory Van der Wiel, sarı-kırmızılı ekipten Nigel De Jong yer almadı. Hollanda Milli Takımı'nın 25 kişilik nihai kadrosu ise 25 Mayıs'ta açıklanacak.
Fas ile 31 Mayıs'ta, Fildişi Sahili ile 4 Haziran'da hazırlık maçlarında karşılaşacak olan Hollanda, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 9 Haziran'da Lüksemburg'u ağırlayacak.

Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:
KALECİ: Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (Groningen), Jeroen Zoet (PSV)
DEFANS: Nathan Ake (Chelsea), Daley Blind (Manchester United), Wesley Hoedt (Lazio), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Bruno MartinsIndi (Stoke City), Kenny Tete (Ajax), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij(Lazio), Nick Viergever (Ajax)
ORTA SAHA: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (OlympiqueLyon), Marco van Ginkel (PSV), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Quincy Promes (SpartakMoskova), Davy Pröpper (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern Münih), Marten de Roon (Middlesbrough), Wesley Sneijder (Galatasaray), Kevin Strootman(Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)
FORVET: Bas Dost (Sporting Lizbon), Davy Klaassen (Ajax), VincentJanssen (Tottenham Hotspur), Jürgen Locadia (PSV)
 

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