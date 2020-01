Adnan Polat: Arda Turan hakkında verilecek karara herkes saygı gösterilmeli

"Arda Turan'ın Galatasaray'a katkılarını defalarca konuştuk"

"Gizli görüşmek isteseler, kamuoyu ortasında görüşmezlerdi"

"Galatasaray başkanlık makamını yıpratıyor"

"Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda işi zor"

"Kayyum atansa da durumu idare etmiş oluruz"

Ata SELÇUK - Özgür KABAN / İSTANBUL () -

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer söylentileriyle ilgili olarak, karar merciinin Galatasaray başkanı ve yönetim kurulu olduğunu ve yönetim kurulunun alacağı her karara saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, başkanlığı döneminde Mardin'de açılışını gerçekleştirdiği futbol okulunun öğrencileri ile buluştu. Piyalepaşa İstanbul'daki buluşmada Galatasaray Spor Kulübü'nün en eski ikinci okulu olan Galatasaray Nusaybin Futbol Okulu'nun öğrencileri ve hocası Şehmus Ak, Adnan Polat'ı ziyaret etti. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Adnan Polat, ardından öğrencilere Galatasaray forması hediye etti.

"ARDA TURAN'IN GALATASARAY'A KATKILARINI DEFALARCA KONUŞTUK"

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adnan Polat, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili olarak, "Arda Turan'ın Galatasaray'a katkılarını bugüne kadar defalarca konuştuk. Arda, tartışma konusu bile değil. Buradaki karar mercii Galatasaray Başkanı ve yönetim kurulunundur. Onların alacağı her karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Arda'yı alma ve almama konusunda ne karar verilirse buna bir saygı duymak gerekir. Arda, benim 18 yaşından beri tanıdığım biri. Manisaspor'dan onu tekrar geri aldım ve onu 22 yaşında kaptan yaptım. Galatasaray tarihinin en genç yaşta kaptan olan isimlerden biri oldu. Onlar nasıl uygun görürse bizim bu kararı Galatasaray Genel Kurul Üyesi ve bir taraftarı olarak saygı duymamız gerekiyor" dedi.

"GİZLİ GÖRÜŞMEK İSTESELER KAMUOYU ORTASINDA GÖRÜŞMEZLERDİ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüşmesi ile ilgili yorum yapan Polat, "Bence Zorlu'da görüşmelerinin bir mahzuru yok. Gizli olsa kamuoyu ortasında görüşmezlerdi. Ortada saklı, gizli bir şey olacaksa muhakkak ikisi de yetenekli insanlar. Görüşmek için çok gizli bir yer bulurlardı. Türk futbolunda daha önemli konular var. Türk futbolunun ekonomisine, yeni bir ekonomik modele odaklanmaları lazım. Böyle bir model şu an ortada yok. 2 yıl sonra giden başkanların yerine gelen başkan büyük bir bomba ile karşılaşacak. Hiçbir şey bilmiyorsak İngiltere modelini getirelim, çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BAŞKANLIK MAKAMINI YIPRATIYOR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun ibra edilmemesi sonrasında yaşanan sürece değinen Adnan Polat, şu ifadeleri kullandı: "İbra olayı çok yanlış bir yol. Galatasaray'a büyük zararlar verdi. Galatasaray başkanlık makamını yıpratıyor ve ağırlığını kaybettiriyorlar. Onlar birtakım insanların uğraşıp, yaptıkları şeyler. Maalesef Galatasaray camiasının liseli üyelerinin yüzde 95'i gerçek anlamda hanımefendi, beyefendi insanlar. Ama yüzde 3-4'ü Galatasaray menfaatleri oyuncağı olmuş insanlar. Sabahtan akşama kadar kulüpteler. Bunları önceden de söylemiştim."

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İŞİ ZOR"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen eski başkan, "Galatasaray geçen sene 10 puan geriden gelip şampiyon oldu. Her şey değişebilir. Ama bu sene zor, çok fazla takım yarış içerisinde. Sivas'ı tebrik etmek gerekir. Rıza hoca ve Okan hocayı da tebrik ediyorum. Kişiliklerini de çok beğeniyorum, ikisi de çok güzel performans gösteriyorlar. Aynı şekilde böyle devam etmelerini diliyorum" dedi.

"KAYYUM ATANSA DA DURUMU İDARE ETMİŞ OLURUZ"

Kulüplere kayyum atamalarıyla ilgili söylentiler ile ilgili yorum yapan Polat, "Kayyum atansa da durumu idare etmiş oluruz, bence 10 senelik bir plan ortaya koymak gerekiyor. Herkesin buna uyması lazım. Türk futbolunun ben gideyim sonra ne olursa olsun felsefesinden kurtulması lazım" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adnan Polat'ın açıklamaları

- Öğrencilerin Polat'ı ziyaret etmesi

- Polat'ın öğrencilere hediye takdimi

- Genel detaylar