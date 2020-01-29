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Adnan Dalgakıran'dan Beşiktaş taraftarlarına davet
SPOR 29.01.2020, 16:09
Beşiktaş 2'nci Başkanı Adnan Dalgakıran, yarın saat 19:03'te siyah-beyazlı taraftarları Vodafone Park'a davet etti.
Dalgakıran, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara stadyuma gelmeleri için çağrıda bulunurken, yeni teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni mi düzenlenecek, yoksa taraftara açık antrenman mı gerçekleştirileceğini belirtmedi.
Dalgakıran, sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara stadyuma gelmeleri için çağrıda bulunurken, yeni teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni mi düzenlenecek, yoksa taraftara açık antrenman mı gerçekleştirileceğini belirtmedi.
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