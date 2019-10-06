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Adıyaman’da amatör maçta kavga
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada başlayan gerginlik taraftarlara da sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımın...
SPOR 06.10.2019, 22:10
Mahir ALAN/ADIYAMAN, ()
Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'nde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada başlayan gerginlik taraftarlara da sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımın taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Taraftarların arasında gerginlik
-Polis ekiplerinin müdahalesi
-Polis ekiplerinin kavga eden taraftarları dışarı çıkartması
-Saha içinde sporcular arasında gerginlik
-Genel ve detay görüntü
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