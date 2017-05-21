Adıyaman'da Fenerbahçe kutlaması

Mahir ALAN/ADIYAMAN () - THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe'nin şampiyon olmasının ardından Adıyaman'da taraftar galibiyeti kutladı.

THY Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan ekibi Olympiakos'u 80-64 yenerek 2016-2017 sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitiminin ardından kent merkezinnde uzun süre sevinç gösterisinde bulundular. Sümer Meydanı'nda toplanan, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının da bulunduğu çok sayıda kişi, meşale yakarak bir süre kutlama yaptı. Bir çok taraftar ise araçlarıyla kent merkezinde tur atarak şampiyonluğu kutladı.

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