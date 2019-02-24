Adıyaman 1954 Spor - Ofspor: 2-2

Mahir ALAN/ADIYAMAN () -
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Serkan Ergün, Emrah Akaya, Alperen Aksu
ADIYAMAN 1954 SPOR: Lokman- Mehmet Ali, Eşref, Emre(Dk.46 Hakan), Semih, Hakan, İsmail, Önder, Bahtiyar, Ulaş(Dk.63 Tunahan), Baran
OFSPOR: Philipp- Erman, Abdulsamet, Mehmet, Yunus Emre, Nevzat, Çağatay(Dk.64 Enes), Niyazi, Yusuf, Özgür(Dk.78 Ömürcan), Ahmet
SARI KARTLAR: Semih, Ulaş (Adıyaman 1954 Spor) - Emrah, Abdulsamet,Yusuf, Ahmet (Ofspor)
GOLLER: Dk.52 ve Dk.63 Baran (Adıyaman 1954 Spor) - Dk.12 Mehmet, Dk.27 Nevzar (Ofspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında Ofspor ile 2-2 berabere kaldı.
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Mahir ALAN/ADIYAMAN () -