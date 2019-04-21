Adıyaman 1954 Spor - Karşıyaka: 0-3

Mahir ALAN / ADIYAMAN ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Kerem Candaş, Emre Demirel
ADIYAMAN 1954 SPOR: Lokman, Mehmet Ali, Eşref, Emre (Dk. 56 Batuhan), Semih, Hakan, İsmail, Önder, Buğrahan (Dk. 46 Mustafa), Bahtiyar, Baran (Dk. 64 Ulaş)
KARŞIYAKA: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Arif (Dk. 74 Harun), Doğukan, Hakan (Dk. 83 İlyas), Metin, Onur, Anıl, Özgür (Dk. 69 Burak), Muhammet
GOLLER: Dk.31 - Dk. 48 Hakan, Dk. 70 Burak (Karşıyaka)
KIRMIZI KART: Dk. 2 Hakan (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: İsmail, Önder (Adıyaman 1954 Spor) - Cenk, Arif (Karşıyaka)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Karşıyaka’ya 3-0 mağlup oldu.
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