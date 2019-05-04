Adıyaman 1954 Spor - Alibeyköyspor: 4-3

Mahir ALAN / ADIYAMAN ()
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Alican Soydan, Hilmi İmamoğlu, Kerem İlitangil
ADIYAMAN 1954 SPOR: Tarık- Fatih Hazar, Emre, Mustafa, Batuhan, Zeynel, Bahtiyar, Ömer, Çetin
ALİBEYKÖYSPOR: Metrcan- Muhammer, Bünyamin, Nihat, Hasan, Kerim, Umut, Halil, Cihan, Berke
GOLLER: Dk.35 - Dk. 55 Hasan, Dk. 65 Nihat (Alibeyköyspor), Dk.39 Bahtiyar, Dk.67 -88 Batuhan, Dk.80 Emre (Adıyaman 1954 Spor)
SARI KARTLAR: Ömer Uluer (Adıyaman 1954 Spor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, sahasında konuk ettiği Alibeyköyspor’u 4-3 yendi.
(FOTOGRAFLI)