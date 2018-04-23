Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil İYİ Parti'ye katılacak
Bomba iddia: MHP'den 5 vekil...
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Büyükçekmece'ye kimyasal madde döküldü
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak
Öğretmen Ayşe Çelik için infaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan mesajı

Adis Jahovic: 'Kasımpaşa galibiyeti çok önemliydi'

Tolga YANIK/KONYA, () ATİKER Konyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic, Kasımpaşa maçında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen Atiker...

Adis Jahovic: 'Kasımpaşa galibiyeti çok önemliydi'

Tolga YANIK/KONYA, ()

ATİKER Konyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic, Kasımpaşa maçında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen Atiker Konyaspor'da takımının ikinci golünü atan Adis Jahovic, alınan galibiyeti değerlendirdi.
Jahovic, "Beş haftadır gol yememek çok önemli. Bunun en büyük faktörlerinden biri yeni hocamız. Onun takıma vermiş olduğu, getirdiği yeni enerji ve özellikle defanstaki taktiksel anlayışıyla birlikte gol yememek birçok defa bize galibiyeti getirdi. En azından yenilmemiş olduk. Bugün de üç puan çok önemliydi bizim için. Düşme potasından çıkmış bulunuyoruz ama işimiz daha henüz bitmedi. Hala önümüzde bizi bekleyen önemli maçlar var. Bu maçlarda güzel sonuçlar almak zorundayız" dedi.
KALECİNİN HAMLESİNİ BEKLEDİM 
Attığı gol için de konuşan Jahovic, kalecinin hamlesini beklediğini söyleyerek, "Önemli olan golün güzelliğinden öte Konyaspor’un başarısı. Ben de Konyaspor’un bir oyuncusuyum. Attığım gole yıldız bir oyuncunun atabileceği gol gözüyle bakmıyorum. Önemli olan burada takımımızın başarısı. Gole gelecek olursak 1-0 her zaman riskli bir sonuçtur. İkinci golü bulmak zorundaydık. İlk seferde topa vurabilirdim ama kaleciye baktığımda doğru pozisyondaydı. Kalecinin hamlesini bekledim ve daha sonrasında golümü de atmış oldum" şeklinde konuştu.
TARAFTAR HARİKA
Taraftarın da harika olduğunu belirten Jahovic, "Ne diyebilirim ki bugün taraftarımız harikuladeydiler. Hepsi gelip bizi desteklediler. Burada üç puana çok ihtiyacımız vardı. Bizi yalnız bırakmadılar. Onların büyük etkisi var. Ümit ediyorum ki önümüzdeki müsabakalarımızda da bizleri yalnız bırakmazlar ve desteklerler" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314