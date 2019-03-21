Adil Gevrek: Sınırlamanın Türk futboluna yarar getireceğine inanmıyorum

"Sınır olmadan da altyapıdan oyuncu çıkıyor"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Adil Gevrek, "Bize kulüpler olarak 14 yabancı mecburi değil. Diğer kulüpler 5-6 yabancıyla da oynayabilir. 10 yabancıyla da oynayabilir. Sınırlamanın Türk futboluna yarar getireceğine inanmıyorum" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşulan yabancı sınırlamasının Türk futboluna fayda sağlayacağını düşünmediğini söyleyen Adil Gevrek, "Uzun ancak Türk futbolu için yararlı bir toplantı oldu. Ben daha önce de söylemiştim, biz Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü olarak yabancı kuralının kesinlikle bu şekilde kalmasını istiyoruz. Şu an artı ikiyle oynuyoruz, belki artı olmayabilir. Sınırlamanın Türk futboluna yarar getireceğine inanmıyorum. Tabii ki burada altyapıya yatırım yapılması gerekiyor. Özellikle milli takımları başarılı olan ülkelerin hiçbirinde sınır yok. Tam tersine bu konuda serbestler. Dolayısıyla ben Türkiye'de de bu sınırlamanın bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Biz bunu en azından Malatyaspor olarak düşünüyoruz. Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyorsak; altyapılara, tesislere önem vermemiz lazım. Federasyonda bu yönde bir teşvik olursa bana göre daha faydalı olur. Burada bir lisanslama çalışması da yapıldı. Ekonomik anlamda da bu konuda bir sınırlama gelecek. O anlamda da ben yabancı sınırlamasının daha farklı olacağını düşünüyorum. Malatyaspor olarak biz 11 yabancıyla oynuyoruz. Biz onu hala düşürmeye çalışıyoruz ama bunun sınırla olması gerekmiyor, bize kulüpler olarak 14 yabancı mecburi değil. Diğer kulüpler 5-6 yabancıyla da oynayabilir. 10 yabancıyla da oynayabilir. Biz geçen sene 10 kişiyle oynadık. Bu sene daha da düşürmeye çalışıyoruz. Bunun sıralaması doğru değil bize göre" diye konuştu.

"SINIR OLMADAN DA ALTYAPIDAN OYUNCU ÇIKIYOR"

Yabancı sınırının gelmesini isteyen kulüplerin haklı sebeplerinin olduğunu da dikkat çeken Gevrek, "Bunlardan bir tanesi Trabzonspor. Bana göre çok doğru bir karar. Çünkü Trabzonspor'un altyapısında yetişen gençler var. Gerçekten de önem verilmesi gereken gençler. Şu anda da baktığımız zamanda mevcut yönetimi tebrik ediyorum. Orada 17-18 yaşında çocuklar oynuyor. Bunların olması tabii ki güzel ama sınırlama olmadan da bunun olabileceğini gördük. Demek ki bu sınırlama buna etken değil. O anlamda 14 sınırı varken de kulüpler altyapılarından genç oyuncular çıkartabiliyor. Bu anlamda da futbolun marka değerini artırmak istiyorsak bana göre sınırlama olmaması lazım" ifadeleri kullandı.

TFF Başkanlığı ile ilgili görüş bildiren Gevrek, şöyle konuştu: "Evkur Yeni Malatyaspor, Kulüpler Birliği ve Türk futbolunun paydaşları olarak ortak kulüplerimiz var ama ülke futboluna katkı sağlamamız lazım. Federasyon başkanı olacak kişinin Türk futboluna katkı sağlayacak, işinin ehli birisi olması lazım. Bana göre bizim bu konuda etkin olmamız lazım. Bunu içerde de beyan ettim. Kulüpler Birliği'ne, kulüplere, altyapılara katkı sağlayacak, marka değeri artıracak birilerinin olması lazım. Biz Malatyasapor olarak da kulüplere ve Türk futboluna yarar sağlayacak birinin olmasından yanayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adil Gevrek'in açıklamaları