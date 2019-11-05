Adil Gevrek: Sergen Hoca için gerekli savunma yapılacak 

"Anadolu kulüplerinin yarışta olması, lige renk katar"

"Kimsenin hakkı yenmesin"

OLGUCAN KALKAN – ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -

Adil Gevrek, Kasımpaşa maçında yaşanan olaylarla ilgili, "Bir hakem cezalandırabilir ama vücut diliyle yapmış olduğu hareket bizi üzdü. Orada hakem kartıyla beraber üstüne üstüne gitti. O, biraz olayı gerdi. İnşallah bu hatalar tekrarlanmaz. Biz sadece kendimiz için söylemiyoruz. Bütün takımlar için söylüyoruz" dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını seçtiği olağanüstü genel kurulun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sadece kendilerinin değil, hiçbir takımın hakkının yenilmemesini istediklerini ifade eden Gevrek, "Maç yaparsın, oynarsın, yenersin, yenilirsin bunlar futbol içinde olur. Hata da bunun bir parçası. Futbolcular da hata yapıyor. Bizler de yapıyoruz, hakemler de yapıyor. Pazar günkü maçta bakıldığı zaman çok bariz hatalar oldu. Bir kımızı kart var ki bence çok ağır. Gol öncesinde verilen bir faul var çok ağır. Sergen Hoca sakin bir hocadır. Orada çizgi ihlal edilmiş olabilir, kart da verebilirsin, cezalandırabilirsin. Ama hakemin tavrı bizi derinden üzdü. Vücut diliyle yapmış olduğu hareketler var. Söylediği birkaç kelime de var deniliyor. Ama yüzde yüz bilmiyorum. Hoca ile de konuştum. Hoca kendi oyuncusuna bağırırken çizgiyi ihlal etmiş de olabilir. Bir hakemin cezalandırabilir ama vücut diliyle yapmış olduğu hareket bizi üzdü. Orada hakem kartıyla beraber üstüne üstüne gitti. O, biraz olayı gerdi. İnşallah bu hatalar tekrarlanmaz. Biz sadece kendimiz için söylemiyoruz. Bütün takımlar için söylüyoruz. Sonuçta VAR var. Orada da yüzde 100 adaleti sağlayamıyoruz ama VAR en az yüzde 80 kararların düzeltilmesi içindir. Diğer takımlarımıza da hata yapılmasın, hakları yenmesin. Ama bizim Malatyaspor'umuzun da hakkı yenmesin. O kadar emek veriyorsunuz, o emeğin bir kişi tarafından heba edilmemesi gerekiyor. Dediğim gibi hatalar yapılabilir ama bunlar inşallah bir daha tekrarlanmaz" ifadelerini kullandı.

"SERGEN HOCA İÇİN SAVUNMA YAPACAĞIZ"

Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören teknik direktörleri Sergen Yalçın için savunma yapacaklarını ifade eden Gevrek, "Mutlaka bir savunma olacak. İnşallah burada hoca ve futbolcu ceza alıyor, hakemler için de bunun değerlendirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

"ANADOLU KULÜPLERİNİN YARIŞTA OLMASI, LİGE RENK KATAR"

Anadolu ekiplerinin zirve yarışını vermesinin lige renk katacağına vurgu yapan Gevrek, "Anadolu kulüplerinin zirvede olması, Türk futbolu için çok önemli. Bu büyük takımların da Türk futbolunun da kalitesini arttırır. Anadolu'dan şampiyon çıksın, bu Süper Lig'e ayrı bir renk katar. Yarışın içinde olmak ligin kalitesini arttırır. Biraz gerçekçi konuşmak lazım. İyi bir takımız. Biz ligde oynadığımız oyunla, özellikle hücum hattında seyir zevki veren bir takımız. En çok gol atan takımız. Biz yarışın içinde olmak isteriz. Şimdi bir şey söylemek erken olur. Bugün tekrar altını çizmek istersek, Kulüpler Birliği'nin bir başkanı oldu. Önemli olan burada birlikte olmak, birlik olmak. Türk futbolu için 18 kulüp olarak ne yapabiliriz Ben burada bugün bu birlik ve beraberliği gördüm. Çok mutu oldum.. Hem kendi camialarımız hem de tüm camialar olarak çalışmalarımızı devam ettiririz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Adil Gevrek'in açıklamaları