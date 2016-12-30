Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin: Ligde kalıcı olacağız

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor'da Krunoslav Jurcic'in yerine getirilen yeni teknik direktör Levent Şahin, devre arası kampını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirtirken, "Amacımız takımın ligde kalmasını ve uzun yıllar kalıcı olmasını sağlamaktır" dedi.

Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile 5 Ocak Stadı Basın Toplantısı Salonu'nda soruları yanıtlayan aynı zamanda milli takımda yardımcı antrenör olarak görev alan Levent Şahin, "Memleketim olması nedeniyle benim için ayrı bir anlam taşıyan Adanaspor'da göreve başlamaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Herşeyden önce beni bu göreve layık gören Adanaspor yönetimi ve camiasına teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu destekler nedeniyle Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Adanaspor'un lige iyi bir başlangıç yapamadığını söyleyen Şahin, "Arkadaşlarımızla Adanaspor'un 16 haftalık sürecini değerlendirdik. Oyuncuların daha tecrübeli olduğunu ve özellikle son 2 maçta oyun karakterini ve kişisel özelliklerini sahaya yansıtarak bundan sonraki periyotta daha iyi işler yapabileceğinin sinyallerini aldık. Takımımız ligin en genç ikinci takımı" diye konuştu.

'TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Şahin, şunları söyledi: "Başkanımızla istişare halindeyiz. Devre arasını mevcut oyuncular ve katılacak oyuncularla en iyi şekilde değerlendireceğiz. Adanaspor ve Türk futbolu adına başarılı işler yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu hedefle devam edecek. Büyük Adanaspor tarafının da en iyi şekilde destekmleyip yanımızda olmasını bekliyoruz."

AKGÜL: BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ

Levent Şahin ile önceki süreçte de çalışmak istediklerini ancak görevi nedeniyle nasip olmadığını söyleyen Adanaspor Kulüp Başkanı Bayram Akgül ise, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ediyoruz. Başta Fatih Terim kabul etmedi. Ama ısrarlı davranışımız sonucu Levent hocanın bizimle çalışmasına izin verdi. Aynı zamanda Fatih hocayla çalışmaya devam edecek. Levent Şahin iyi bir Adanalıdır. Adanaspor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Şimdilik 1.5 yıllık anlaşma sağladık. Ancak hocamızla uzun vadeli çalışmayı hedefliyoruz."

'TÜRKİYE'DEN RESMİ TEKLİF YAPTIĞIMIZ OYUNCU YOK'

Birçok ismin Adanaspor ile anıldığını belirten Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkan isimlerin hiçbiri doğru değil. Sadece resmi teklif yaptığımız bir oyuncu var. O oyuncu da yurtdışında forma giyen bir forvet oyuncusu. Bugün netleşecek. Türkiye'den görüşüp resmi teklif yaptığımız oyuncu yok. Gelen isimler var. Ama anlaşma ve teklif anlamında kimse olmadı. Net olarak söyleyebilirim."

Medipol Başakşehir maçı sonrası kulübe verilen 100 bin liralık para cezasıyla ilgili sorulan bir soruyu da cevaplayan Akgül, "Kararı tahkime götüreceğiz" dedi.



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