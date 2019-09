Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş: İstediğimiz kadroyu oluşturduk

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()-

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Levent Eriş, Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile ekibinin önemli çalışmaları sonucu isteklerine uygun oyuncuları kadrolarına dahil ettiklerini söyledi. Eriş, Başkan Akgül ile oğulları İbrahim-Furkan Akgül'e transferde gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.

Ligde oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan turuncu beyazlı takımın teknik patronu Levent Eriş, transfer sezonunun da tamamlanmasıyla değerlendirmelerde bulundu. Oynadıkları maçlarda eksiklerini net bir şekilde görebildiklerine dikkat çeken Eriş, "1-2 oyuncu eksiğimiz vardı, oynadığımız 3 maç bunun biraz da göstergesiydi. Eksik olan yerlerimize çok anlamlı 1-2 takviye yaptık. Bu transfer süreci futbolun en zor sürecidir. Çünkü takım kurgulamak her şeyden önde gelir. İyi bir Adanaspor takımı izleteceğimizin mesajlarını aldık. Son 3 maçı da değerlendirdiğimizde transfer döneminin bittiğini de göz önünde bulundurursak, Allah'ın izniyle hergün takım olma yolunda mesafe kat ettiğimiz bu süreç içerisinde oyunsal anlamda bize katkı koyacağını düşündüğümüz oyuncuları takviye ettik. Lig uzun bir maraton daha 31 hafta daha var. Bu 31 haftada en kısa sürede yeni transferlerimizi belirli bir seviyeye ulaştırmaya çalışacağız. Ama bu süreç içerisinde inşallah kaliteli hale gelirler. Böyle olacak diye beklemek hayal olur. Biz sadece onları en iyi şekilde geliştirmeye çalışacağız. Sonrasında bir süreç var o süreçte kupa maçları olacak. Sonrasında tekrar bir milli takım arası olacak. Bu süreçte inşallah devre arasında hiçbir takviyeye ihtiyaç duymayacağımız bir süreç yaşarız ve Adanaspor'u istediğimiz hedeflediğimiz noktaya getiririz" dedi.

ADANA DERBİSİ DEĞERLENDİRMESİ

Milli takım arasının ardından Adana Demirspor ile derbi maçta karşı karşıya geleceklerini anlatan Eriş, "Her maça olduğu gibi bu maça da kazanmak için çıkacağız. Dünyanın en büyük en önemli derbilerinden bir tanesi ve bu heyecanı en çok yaşayan teknik adamlardan biri benim. Hem Adana Demirspor hem Adanaspor camiasında her iki tarafta yaşayan hocalardan biriyim. O yüzden ben oradaki atmosferi de Adanalının bu derbiye nasıl baktığını da nasıl keyif aldığını da, futbolun güzelliği içerisinde yaşandığını da bilenlerdenim. İki tribünün yarı yarıya olduğu dönemde de burada teknik direktörlük yaptım. O dönemleri de yaşayan biri olarak çok keyif aldığım, futbol hayatımın en renkli, keyifli, en güzel değerlerinden birini yaşadım. İnşallah Adana'ya yakışır bir derbi olacak. Bizde inşallah kazanan olacağız. Çok emin adımlarla ilerleyen takım haline dönüşeceğiz" diye konuştu.