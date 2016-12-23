Adanaspor teknik direktör Levent Şahin ile anlaştı

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor A Milli Takım yardımcı antrenörü Levent Şahin ile anlaştı.Adanaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:"Bildiginiz gibi bir süredir teknik adam arayışımızı sürdürmekteydik. Hem Adanaspor'a yakışır hem de hedeflerimize bizi taşıyacak donanımda bir isim bulmak için uğraş verdik. Adana'yı ve Adana kültürünü bilen, güçlü bir isimle çalışmış, donanımlı bir isim olması sebebi ile Levent Şahin hoca ilk tercihimiz haline geldi.Ancak A Milli Takımda Sayın Fatih Terim'in Yardımcısı bir isime talip olmanın da hiç kolay olmadığını da biliyorduk. Bu sebeple hem Levent Hoca ile görüştük hem de Fatih hocamızdan izin istedik. Önce Fatih Terim yardımcısından vazgeçmek istemediğini ifade etmesi üzerine Levent Şahin ile çalışma isteğimizdeki ısrarımızı belirttik.Bunun uzerine Fatih Terim, Levent Hocanın A Milli Takımda yardımcılık görevine devam etmesi koşulu ile Adanaspor'da çalışmasına onay verdi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adanaspor Futbol takımının teknik direktörlük görevine Sayın Levent Şahin'in getirildiğini ve Adanaspor camiasına ve ülke futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."