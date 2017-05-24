Adanaspor taktik çalıştı

ADANASPOR Spor Toto Süper Lig’in 33'üncü haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bugün Osman Yereşen Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas çalışması ile devam etti. Daha 2 gruba ayrılan turuncu beyazlı oyuncular orta ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde taktik oynayan Adanaspor, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Teknik Direktör Eyüp Arın, ligin tamamlanması için önlerinde 2 maçın kaldığını belirterek "Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağız. Rakibimiz karşısında en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Son hafta ise sahamızda Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz" dedi.



FOTOGRAF