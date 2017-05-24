Adanaspor taktik çalıştı

Teknik Direktör Eyüp Arın nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı, pas çalışması ile devam etti. Daha 2 gruba ayrılan turuncu beyazlı oyuncular orta ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde taktik oynayan Adanaspor, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.
Teknik Direktör Eyüp Arın, ligin tamamlanması için önlerinde 2 maçın kaldığını belirterek "Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağız. Rakibimiz karşısında en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Son hafta ise sahamızda Fenerbahçe'yi konuk edeceğiz" dedi.
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