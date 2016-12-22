Adanaspor pas çalıştı

Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Eyüp Arın, nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Antrenmanın ikinci bölümünde yan top çalışması yapan turuncu beyazlı takım yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanı dar alanda çift kale maç yaparak sonlandırdı.
Adanaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisler'inde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
FOTOĞRAF