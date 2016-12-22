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Adanaspor pas çalıştı

SPOR Toto Süper Lig'in 16'ıncı haftasında cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Adanaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.  Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Eyüp Arın, nezaretinde...

Adanaspor pas çalıştı
SPOR Toto Süper Lig'in 16'ıncı haftasında cumartesi günü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Adanaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Eyüp Arın, nezaretinde gerçekleşen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Antrenmanın ikinci bölümünde yan top çalışması yapan turuncu beyazlı takım yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenmanı dar alanda çift kale maç yaparak sonlandırdı.
Adanaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Osman Yereşen Tesisler'inde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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