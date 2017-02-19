Adanaspor - Osmanlıspor maçının ardından

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, 5-1 mağlup oldukları Osmanlıspor maçını değerlendirirken şunları söyledi:

"Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Bize gelince, hiç beklemediğimiz hiç düşünmediğimiz oyun tarzıyla goller yedik. Sonuçta futbolun içinde olan şeyler. Sadece 1 maç kaybettik. Yarışın devam ettiğinin bilinci içindeyiz. BurAdan da gerekli dersler çıkaracağız. Eksiklerimizi görüp yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte alacabileceğimiz puanlarla yolumuza devam edeceğiz. Yarış devam ediyor. Hiç kimsenin bundan şüphesi olması olmasın. Üç maç bu kadar puan getiren takımı överken 1 mağlubiyetle de çok eleştirmemek yermemek lazım. Bundan sonraki maçlarda hataları daha da aza indireceğiz."

"ADANASPOR'UN RİSK ALACAĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜK"

Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ise müsabakayla igili olarak şöyle dedi:

"Gelirken endişelerimiz ve tereddütlerimiz vardı. Özellikle üçüncü bölgesi çok hızlı oynayan oyunculara karşı tedbirimizi almıştık. Oyunu ve rakibi bekleyen bir oyun oynadık. Adanaspor'un risk alacağını düşündük, öyle de oldu. Bizde direk oyunu çok iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Biz bu riskleri iyi değerlendirdik. Bu nedenle tüm oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Ayrıca Adanaspor'un maç başında açmış olduğu (Osmanlıspor'a Avrupa Kupaları'nda başarılar dileriz) pankartı çok hoşumuza gitti. Onların gelecekteki süreçte başarılı olmalarını isterim. Çok nazik bir hocaları var, maçtan sonra da beni tebrik etti. Camiaya yakışan bir hareketti."

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HABER: ADNAN POYRAZ - KAMERA: ÇAĞLAR ÖZTÜRK / ADANA,()