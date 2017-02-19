Adanaspor-Osmanlıspor: 1-5

Halil Can ÖNDEMİR / ADANA, ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Kerem Ersoy (xx), Esat Sancaktar (xx)

ADANASPOR: İtandje (x)- Diago (x)(Dk.46 Emre Uğur Uruç x) Ramos (x), Didi (x), Samican (x), Renan (xx), Bekir (x), Koman (xx)(Dk.68 Ahmet Dereli x) Silva (xx), Magaye (x)(Dk.46 Roni xx) Reynaldo (xx)

OSMANLISPOR: Karcemarskas (xx)- Avdija (xx), Numan (xx), Vaclav (xx), Pinto (xx), Mehmet (xx), Ndiaye (xxx)(Dk.72 Musa Çağıran xx)(Dk.88 Delarge), Adrien (xx), Adam Maher (xx), Bifouma (xx)(Dk.79 Luis Carlos xx), Webo (xxxx)

GOLLER: Dk.19 Ndiaye, Dk.42 Webo, Dk.50 Adam Maher, Dk.68 Bifouma, Dk.82 Musa Çağıran (Osmanlıspor) Dk.51 Roni (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Ramos, Samican, Itandjae, Renan (Adanaspor), Ndiaye, Vaclav, Numan(Osmanlıspor)

SPOR Toto Süper Lig'de Adanaspor, sahasında Osmanlıspor'a mağlup oldu: 1-5.

10'uncu dakikada ceza sahası sol çaprazında Adrien'in pasını iyi takip eden Bıfouma yerden şutunu çekti fakat top kaleci İtandje'de kaldı.

16'ncı dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Magaye yerden sert vurdu meşin yuvarlak az farkla yerden auta çıktı.

19'ncu dakikada sol çaprazda Webo'nun pasıyla buluşan Ndiaye topu filelerle buluşturdu: 0-1.

42'nci dakikada ceza sahası gerisinde topla buluşan Mehmet ortasını açtı, ortayı iyi takip eden Webo kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara bıraktı: 0-2.

50'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Bifouma topu Adam Maher'e verdi. Adam Maher'de Webo'yla paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelere gönderdi: 0-3.

51'inci dakikada Roni ceza sahasına girdi rakiplerini geçerek yerden vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı: 1-3.

68'inci dakikada ceza sahası içinde Webo'nun pasında topla buluşan Bifouma yerden şutunu çekti:1-4.

82'nci dakikada Bekir'den topu kapan Musa Çağıran ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlara bıraktı:1-5.

Karşılaşma konuk takımın 1-5'lik galibiyetiyle tamamlandı.

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