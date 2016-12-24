Adanaspor - Medipol Başakşehir maçı soyunma odaları

ADANA () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adanaspor ile Medipol Başakşehir takımları Adana'da 1-1 berabere kaldı.

Adanaspor Yardımcı Antrenörü Serhat Galimane, Medipol Başakşehir karşısında alınan 1 puanın önemine değinerek "Beraberlik güzel değil ancak liderden alıyorsak güzeldir. 1 puan için futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlarımın sahada verdiği mücadele yarışın devam ettiğinin bir göstergesiydi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise şunları söyledi "Zor bir maç oldu. Yenilmediğimiz ve devreyi lider tamamladığımız için mutluyuz. Rakibimiz bulundukları noktadan çıkmak için inanılmaz derecede mücadele ettiler. Adanaspor'u da, ilk yarıyı lider bitiren oyuncularımı da tebrik ediyorum, harika bir ilk yarı geçirdiler."

Avcı iptal edilen golle ilgili olarak ise "Ofsaytla ilgili konuşmuyorum. Öğrenmek için sordurdum, çünkü yanlış birşeye itiraz etmeyelim. Gol dediler. Beraberliğimizi hakeme yıkamayız. Gol olsa 2-1 öne geçecektik bu kez başka senaryo çıkardı ortaya. Olan oldu artık. İlk yarı lideriyiz, bardağın dolu tarafı bu. Onlar da formsuzdu biz de" dedi

(AP)24.12.2016 FOTOGRAF