Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
"Siz müslümansınız sizi AB'ye almayacaklar"
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar
İsrail'den BM kararına sert tepki
Kılıçdaroğlu: İnternette görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz
"Türkiye kan gölüne dönmüş durumda"
Alman basını: Berlin saldırganı Milano'da öldürüldü
Berlin saldırganı öldürüldü

Adanaspor kampa girdi

SÜPER Lig'in 16'nci haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Adanaspor, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarını noktaladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik...

Adanaspor kampa girdi
SÜPER Lig'in 16'nci haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Adanaspor, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarını noktaladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Turuncu beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde çalıştı. Eyüp Arın, bu bölümde oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman açma ve germe hareketleriyle sona erdi.
Sarı kart cezalısı olan Ousmane Viera ve Ronei, yarın oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55