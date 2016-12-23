Adanaspor kampa girdi

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Turuncu beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde çalıştı. Eyüp Arın, bu bölümde oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman açma ve germe hareketleriyle sona erdi.
Sarı kart cezalısı olan Ousmane Viera ve Ronei, yarın oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.