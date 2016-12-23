Adanaspor kampa girdi

SÜPER Lig'in 16'nci haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Adanaspor, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıklarını noktaladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Turuncu beyazlılar, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik çalışması yaparak hücum varyasyonları üzerinde çalıştı. Eyüp Arın, bu bölümde oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman açma ve germe hareketleriyle sona erdi.

Sarı kart cezalısı olan Ousmane Viera ve Ronei, yarın oynanacak Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.