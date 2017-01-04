Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Prof. Dr. A.V. FETÖ'den gözaltına...
Reina katliamı eğlence sektörüne kilit vurdurdu
İzmir eğlence sektöründe güvenlik alarmı

Adanaspor güç depoluyor

  Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor'un Antalya kampı sürüyor. Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Riu Kaya Belek Otel'in sahasında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da, futbolcular sabah...

Adanaspor güç depoluyor

 

Spor Toto Süper Lig ekibi Adanaspor'un Antalya kampı sürüyor.

Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Riu Kaya Belek Otel'in sahasında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Adanaspor'da, futbolcular sabah antrenman yaptı. Teknik direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda güce dayanıklı istasyon çalışması ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda taktik antrenmanla sonlandı. Adanaspor çalışmalarını bugün akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntüler

HABER - KAMERA: NAMIK KEMAL KILINÇ/SERİK (ANTALYA), ()

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55