Adanaspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: 2-5

Akif ÖZDEMİR/ADANA, ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Ata Yıldırım (xx), Hüseyin Aylak (xx)

ADANASPOR: İrfancan (xx)- Emre Can (xx)(Dk.46 Uche Kalu xx), Gökhan (xx), Oğuz Han (xx), Onur (xx), Tevfik (xx), Freitas (xx)(Dk.57 Mustafa x), Renan (xx), Ignacio (xx), Ronei (xx), Bahattin (x)(Dk.80 Abdulaziz x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Stockhowiak (xx)- Ahmet (xx)(Dk.64 İsmail x), Tugay (xxx), Junior (xx)(Dk.82 Webo x), Adama (xxx)(Dk.70 Muhammet Himmet xx), Özgür Can (xxx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Del Valle (xx), Uğur (xxx), Sinan (xx)

GOLLER: Dk.59 Uche, Dk.74 Didi (Adanaspor) - Dk.17 ve Dk.23 Gökhan, Dk.41 Tugay, Dk.51 ve Dk.86 Özgür Can (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü),

SARI KARTLAR: Onur, Gökhan (Adanaspor), Sinan, Mehmet (Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 5-2 mağlup oldu.

17'inci dakikada Adama'nın pasında topla buluşan Gökhan, ceza sahasına girerek plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

22'nci dakikada Bahattin'in ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Oğuz Han, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleciden döndü.

23'üncü dakikada Adanaspor savunmasından seken topu önüne alan Gökhan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

30'uncu dakikada Oğuzhan'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Bahattin'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

41'inci dakikada Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa iyi yükselen Tugay, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-3

51'inci dakikada Gaziantep ekibinde Uğur'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa ayak koyan Özgür Can, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-4

60'ıncı dakikada Mustafa'nın ceza sahasına gönderdiği yüksek topa ayak koyan Uche, ağlara gönderdi: 1-4

74'üncü dakikada Adanaspor'un geliştirdiği atakta Mustafa'nın pasında topla buluşan Didi, seri çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Didi'nin vuruşu ağlara gitti: 2-4

82'nci dakikada stat ışıklarının azalmasıyla maçın hakemi Erkan Özdamar, karşılaşmayı durdurdu. Karşılaşma ışık sorununun giderilmesiyle tekrar devam etti.

86'ncı dakikada Muhammed'in ortasında topa iyi yükselen Özgür Can, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi:2-5

Karşılaşma Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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