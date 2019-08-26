Adanaspor - Eskişehirspor: 3 - 2

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ()

STAD: 5 Ocak Fatih Terim Stadı

HAKEMLER: Alper Çetin xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ata Yıldırım xx

ADANASPOR: Goran x, Serdar x, Veli x, Hakan x, Ahmet Dereli x, Aribidze xx (Dk.79 Roni xx), Bagayoko x (Dk.60 Eren Keleş xx), Diniz xx, Okan Adil x (Dk.64 Serhat xx), Özkan xx, Friday Eze xxxx

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem xx, Mevlüt xx, Sezgin xx, Jesse Sekidika xxx, Emre xx, Milinkovic xxx (Dk.77 Ferhat Kiraz x), Kamal Issah xxx, Mehmet Fevzi x (Dk.90 Berkay x), Furgan x (Dk.60 Sissoko xx), Mehmet Özcan xx, Cemali xx

SARI KARTLAR: Dk.30 Milinkovic, Dk.60 Furgan, Dk.88 Emre (Eskişehirspor) Dk.69 Serhat, Dk.87 Ron, Dk.89 Serhat (Adanaspor)

GOLLER: Dk.13 - Dk.88 (Penaltı) Eze, Dk.67 Eren (Adanaspor) Dk.28 Jesse Sekidika, Dk.56 Ahmet Dereli (K.K.) (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig ikinci hafta mücadelesinde Adanaspor, sahasında Eskişehirspor'u 3 - 2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Adanaspor yarı sahasında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Milinkovic kullandı. Uzak köşeye ortasında Emre iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Direğin altına giden topu Goran son anda kornere tokatladı.

13'üncü dakikada Adanaspor'da sol kanattan kazanılan korneri Hakan kullandı. Ceza yayı üzerine sert ortasında Arabidze topu gelişine sert vurdu. Kaleci Ekrem soluna giden topu son anda yumrukladı. Boştaki topa hamle yapan Eze topu filelerle buluşturdu:1-0

22'nci dakikada orta sahada topa hakim olan Bagayoko solundaki Arabidze'yi gördü. Bu futbolcu sol kanattan defansın arkasına çapraz koşu yapan Ahmet Dereli'yi kaçırdı. Kaleci Ekrem ileri çıkarak açıyı kapatmaya çalıştı. Ahmet kalecinin solundan topu kaleye yolladı ama top direğin dibinden dışarı çıktı.

28'inci dakikada Adanaspor ceza sahası önünde adeta rakibe servis yaptı. Topla hareketlenen Furgan sol çapraza giden Milinkovic'i gördü. Bu futbolcu topu altıpasa paralel yolladı. Jesse Sekidika topla birlikte kaleye girdi ve skoru eşitledi: 1-1

40'ıncı dakikada sağ kanatta topla birlikte hareketlenen Milinkovic, önündeki Özkan ve Diniz'ı geçtikten sonra çaprazdan sert vurdu, top direğin bir karış yanından dışarı çıktı.

İKİNCİ YARI

48'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Hakan'ın sol çapraza yaptığı ortada topu kontrol eden Ahmet Dereli bekletmeden kaleye paralel orta yaptı. Bagayoko topun gelişine sert vurdu. Kaleci Ekrem yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

56'ncı dakikada sağ kannat Jesse Sekidika'nın kullandığı korner atışında Ahmet Dereli bomboş durumda ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 1-2

67'nci dakikada Özkan soldan bindirme yapan Friday Eze'yi gördü. Defansın arkasına sarkan Eze'nin pasında Eren Keleş topun gelişine vurdu. Kaleci Ekrem uzandı ama topu çıkaramadı: 2-2

72'nci dakikada Adanaspor atağı bir anda kontra atağa döndü. Sağ kanatta topla buluşan Sissoko bekletmeden Milinkovic'i gördü. Bu futbolcu cezaalanına girdi. Kaleci Goran ile karşı karşıya kaldı. Son anda araya giren Veli mutlak bir golü önledi.

88'inci dakikada Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Friday Eze ceza alanına girdi. Kaleci Ekrem hamle yaparak Eze'yi indirdi. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Eze kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-2

90+1'inci dakikada oyuna girdikten sonra orta sahaya hayat veren Roni soldan defansın arkasına çapraz koşu yapan Ahmet Dereli'yi gördü. Bu futbolcu cezaalanı sol çaprazından sert vurdu ve top farklı şekilde dışarı çıktı.



