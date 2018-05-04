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Adanaspor - Eskişehirspor: 0-3

Veysel DOGUÇ/ADANA,() STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Ata Yıldırım (xx) ADANASPOR: Hayrullah (xx) (Dk. 88 Özer Enes) - Gökhan (xx), Ahmet (x), Bilal Yener (xx)(Dk. 77 Mustafa x), Atakan (x), Yusuf...

Adanaspor - Eskişehirspor: 0-3

Veysel DOGUÇ/ADANA,()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Ata Yıldırım (xx)
ADANASPOR: Hayrullah (xx) (Dk. 88 Özer Enes) - Gökhan (xx), Ahmet (x), Bilal Yener (xx)(Dk. 77 Mustafa x), Atakan (x), Yusuf Fırat (xx) (Dk. 66 Oğuz Han x), Da Silva (xx), Renan (xx), Uğur (xx), Serhat (xx), Bahattin (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Gökhan (xx) - Fıratcan (xx), Hasan (xxx), Bedirhan (xx), Furgan (xx) (Dk. 81 Cemali x), İsmail (xx), Mevlüt (xx), Semih (xx), İbrahim Halil (xxx) (Dk. 83 Ahmet Zeki x), Mehmet (xx), Andaç (xxx) (Dk. 76 Ömer Faruk xxx)
GOLLER: Dk. 59 İbrahim Halil, Dk. 90 Fıratcan, Dk. 90+3 Hasan (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Renan (Adanaspor) - Mehmet (Eskişehirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adanaspor, sahasında Eskişehirspor'a 3-0 mağlup oldu. 

36'ncı dakikada Adanaspor'da Atakan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Bahattin topu kontrol edemeyince meşin yuvarlak kalecide kaldı.
42'nci dakikada Fıratcan'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kestiği topa gelişine vuran İbrahim Halil'in zayıf vuruşunda top az farkla auta gitti. 
49'uncu dakikada Andaç ceza sahası dışından yaptığı şut denemesinde top üstten auta çıktı. 
51'inci dakikada Da Silva ceza sahasından dönen topa gelişine yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.
Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. 
59'uncu dakikada Eskişehirspor'un atağında Hasan ceza sahasına girerken Renan tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İbrahim Halil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
70'inci dakikada Bahattin topu ceza sahasına kadar sürdü. Ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci topu son anda çıkardı. 
90'ıncı dakikada Fıratcan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi avlayarak meşin yuvalağı ağlara yolladı: 0-2.
90+3'üncü dakikada Ömer Faruk'un sol kanattan açtığı ortaya ayak koyan Hasan topu ağlara gönderdi: 0-3.
Karşılaşma Eskişehirspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 

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