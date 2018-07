ADANA,()

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, stoper Emre Can Coşkun ile sol bek oyuncusu Enes Akyol’u kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlılar, 24 yaşındaki stoper oyuncusu Emre Can ve 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Enes Akyol ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz yıl kiralık olarak Adanaspor’da forma giyen Emre Can Coşkun son olarak Göztepe’de, Enes Akyol ise Almanya ekibi Hertha BSC II takımında forma giymişti.

FOTOĞRAFLI