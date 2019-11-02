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Adanaspor -  Diyarbekirspor: 3-0

ADANA () STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Levent Balcı xx, Uğur Erdoğan xx, Tolga Özcanxx ADANASPOR: İrfan Can xx, Uğur Göktaş xx, Ahmet Dereli xxx, Abdulkadir Özdemir xx (Dk. 63 Kağan Söylemezgiller x) (Dk. 74 Enes Yasin Akyol x) , Eren...

SPOR 29.10.2019, 21:13
Adanaspor -  Diyarbekirspor: 3-0

ADANA ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Levent Balcı xx, Uğur Erdoğan xx, Tolga Özcanxx
ADANASPOR: İrfan Can xx, Uğur Göktaş xx, Ahmet Dereli xxx, Abdulkadir Özdemir xx (Dk. 63 Kağan Söylemezgiller x) (Dk. 74 Enes Yasin Akyol x) , Eren Keleş x (Dk. 46 Furkan Özçal x), Utku Şen xxx, Marvin Sinan xx, Serhat Tunç xx, Evren Korkmaz xx, Okan Adil Kurt xx, Özkan Taştemur xx
DİYARBEKİRSPOR: Mert Pala xx, İbrahim Has xx, Serhat Zübeyr Koruk xx,  Taner Çekiç xx, Burak Başkaya xx (Dk. 61 Tolunay Yurtsever x), Faruk Yaldıran xx, Uğur Ayhan xx, Maksut Birben xx (Dk. 88 Hakan Arslantürk x), Doğukan Bad xx, Onur Paksoy xx (Dk. 72 Gökdeniz Karadeniz x), Furkan Yılgın xx
GOLLER: Dk. 30 - Dk. 75 - Dk. 80 Ahmet Dereli (Adanaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 66 Uğur Ayhan (Diyarbekirspor)
SARI KARTLAR: Enes Yasin Akyol (Adanaspor) - İbrahim Has (Diyarbekirspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü eleme turu karşılaşmasında evinde Diyarbekirspor’u konuk eden Adanaspor, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

21'inci dakikada orta sahada topu alan Utku, rakip iki oyuncuyu geçerek ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Okan Adil'in vuruşu, kalenin sol direğinin yanından dışarı çıktı.
28'inci dakikada ceza sahası önünden girdiği ikili mücadele sonuca rakipten topu çalan Eren, solunda bulunan Ahmet Dereli’ye pasladı. Topu alarak ceza sahası içerine giren Ahmet Dereli’nin vuruşunu kaleci Mehmet kurtardı.
30'uncu dakikada orta sahada rakipten topu kapan Eren, hızlı bir deparla rakip ceza sahasına kadar ilerleyip, Ahmet Dereli’ye pas verdi. Boşta olan Ahmet Dereli'nin vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.
75'inci dakikada orta alanda topu alıp, ceza sahasına giren Utku'nun pasında topla buluşan Ahmet Dereli, takımının ve kendisinin 2'inci gölünü kaydetti: 2-0.
80'inci dakikada orta sahadan topla buluşan Utku, 3 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Utku, müsait durumdaki Ahmet Dereli'ye pas verdi. Topu kontrol eden Ahmet Dereli'nin şutunda top ağlarla buluştu: 3-0.
Mücadele 3-0'lık skorla sonuçlandı ve Adanaspor turladı.

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