Adanaspor'da Medipol Başakşehir Hazırlıkları sürüyor

ADANA- (),SPOR Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürürken takımın teknik sorumlusu Eyüp Arın "Medipol Başakşehir, iyi bir kadroya sahip, çok iyi oyuncuları var ve zirvede bir takım ancak yenilmeyecek bir takım değil" dedi.

Kayserispor galibiyeti ile hayata dönen turuncu beyazlı takımın kazandığı 3 puanın önemine de değinen Arın, "Kayserispor maçı önümüzü görme açısından çok önemliydi. Kazandık ve çok mutluyuz. Çünkü, skorun oyundan, oyuncu performansından çok daha önemli olduğu bir müsabakaya çıktık. Kazandığımız için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Medipol Başakşehir maçına da en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

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