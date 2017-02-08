Adanaspor'da Gaziantepspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Ligde 20'nci haftanın kapanış maçında pazartesi günü deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacak olan Adanaspor, hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürürken, antrenman öncesinde turuncu beyazlı takımın başarılı oyuncuları Tevfik Altındağ ile Reynaldo geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı ile pazartesi günü deplasmanda oynanacak Gaziantepspor karşılaşması ile ilgili değerlendirme yaptı.



TEVFİK: "ADANASPOR'DA HUZURLUYUZ"



Öncelikle hem biz hem taraftarlarımız hepimiz çok mutluyuz biz zaten hep söylüyorduk. Biz çok iyi bir takımız sadece bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. İlk yarı bunu başaramadık. Levent hocamız bize çok iyi yaklaşır. Ben bunu Antalya kampında da açıklamıştım. Bunu da en kısa zamanda sahaya yansıtacağımızı söylemiştim. Şükürler olsun ki son haftalarda bunu yansıttığımızı düşünüyorum. Lige verilen arayı daha iyi ve sıkı çalıştık. Allah'ın izniyle de Gaziantep maçına kadar %100 hazır duruma geleceğiz. Benim gözümde Adanaspor da aile ortamı var. Burası gerçekten değişik. Burası çok başka, belki de takımda çok uzun zamandır olduğumdan böyledir. Ama şunu söyleyebilirim ki her futbolcu burada huzurlu. Gaziantep maçı bizim için çok önemli. Biz 5 haftadır çok iyi oynuyoruz ve iyi sonuçlar alıyoruz. Ancak en önemli maç bu hafta. Çünkü Gaziantepspor bize özellikle çok iyi hazırlanacaktır. Ama biz hazırız, rahatız ve Allah'ın izniyle de oradan 3 puanla ayrılacağız"



REYNALDO "TARAFTAR BENİ BÜYÜLEDİ"



Adanaspor'un yeni transferi Brezilyalı forvet Reynaldo ise şunları söyledi "İlk önce Adanaspor ile olan kontratımdan çok mutluyum. Buraya geldiğimden beri hem kulüp, hem arkadaşlarım bana inanılmaz derecede yardımcı oluyorlar. Hiç yabancılık çekmedim o açıdan. Kulübe, takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. ilk maç inanılmaz duygular içerisindeyim. Oyuna girdiğimde de fiziksel olarak eksikliğimin farkındaydım. Çünkü belli süre antrenman yapamamıştım. Dolayısıyla fiziksel olarak takım arkadaşlarımdan gerideyim, ama bu açığımı kapatabilmek için hocalarımla beraber sürekli konuşuyoruz. Ekstra çalışmalar yapmaya çalışıyorum. En kısa zamanda bu açığı da kapatıp fiziksel olarak hazır duruma geleceğim. Kasımpaşa bizim için çok iyi bir maç oldu. Taraftarlar bize cidden inanılmaz şekilde destek veriyorlardı, benim içinde mutluluk vericiydi. Gol atabilseydim çok daha iyi olacaktı. Tabi ki değerlendiremedik maalesef o pozisyonu. Arkadaşlarım bana taraftarı anlatmıştı, ama ben bu kadar olmasını beklemiyordum. Açıkçası gerçekten inanılmaz, ben büyülendim. Gerçekten insan kendini çok farklı hissediyor bir oyuncu olarak. Dolayısıyla taraftarlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Bende taraftarlarımızın bana olan ilgisini bana olan yardımlarını, kulübümüzün ve diğer arkadaşlarımızın yardımlarını gol atarak onlara elimden geldiğince yardımcı olarak cevap vermek istiyorum. Bunun içinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Buradaki Brezilyalı arkadaşlarımızı çok tanımıyordum. Sadece ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla Roni ile konuştuk, buraya hemen gelmem gerektiğini, çok iyi bir takım olduğunu, herkesin birbirine çok yardımcı olduğunu söyledi ve gelince de bunun ne kadar doğru olduğunu gördüm. Takım arkadaşlarımızla da çok iyi bir ortamımız var. Ailece görüşüyoruz. Ben onların bana bu ilgisini bu alakasına sahada cevap verebilmek istiyorum. Taraftarlarımıza mutluluk getirmek istiyorum. Gaziantep maçı için de bildiğiniz gibi takımımız önemli bir dönemden geçiyor. Hocamızla hafta içinden beri konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Rakibimizin iyi yönlerini, kötü yönlerini anlatıyor, neler yapmamız gerektiğini anlatıyor, bizde bunlardan dersler çıkartarak oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Bu galibiyet serisini devam ettirebilmek bizim için çok önemli. Çünkü şu an istemediğimiz bir yerdeyiz ve layık olmadığımız bir yerdeyiz. Takımı buradan kurtarabilmek bizim elimizde ve önümüzde çok maç var. Dolayısıyla elimizden geleni yapacağız, umarım Gaziantep deplasmanında galip geliriz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



- Adanasporlu oyuncu Tevfik Altındağ'ın konuşması



- Antremandan genel ve detay görüntüler

HABER - KAMERA: HALİL CAN ÖNDEMİR / ADANA,()