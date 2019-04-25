Adanaspor'da 3 oyuncu gribal enfeksiyona yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, () - Spor Toto 1'inci Lig'de ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor'da gribal enfeksiyon sıkıntısı yaşanıyor. 3 oyuncusu gribe yakalanan turuncu-beyazlı takımda tedaviler sürüyor.

Sezona teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde başlayan Adanaspor, aldığı kötü sonuçların ardından teknik heyette değişikliğe gitti. Bunun üzerine kulüp başkanı Bayram Akgül, Cihat Arslan ile yolları ayırırken, takımı tecrübeli teknik direktör Coşkun Demirbakan'a emanet etti. Demirbakan yönetiminde ilk maçlarda başarılı bir tablo koyan turuncu-beyazlı takım, daha sonra düşüş yaşamaya başladı. Bunun üzerine Demirbakan ile yollar ayrılıp, takımın altyasında görev alan 'nöbetçi hoca' olarak bilenen Eyüp Arın getirildi.

GRİBAL ENFEKSİYON ŞOKU

Türkiye'nin en büyük derbileri arasında gösterilen Adana Derbisi'nin ardından turuncu-beyazlı takımda, oyuncuların gribal enfeksiyona yakalanması teknik heyeti düşündürmeye başladı. Kenan Karışık, Ahmet Dereli ve Andaç Güleryüz, gribal enfeksiyon nedeniyle yapılan çalışmalarda yer alamadı. Kulüp doktorları, oyuncuların sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcıyor.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, turuncu-beyazlı takımda Onur Akbay ve Renan Diniz'in ardından İhsan Uğur Göktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını söyledi. Bu gelişmeyle birlikte savunmada sıkıntı yaşayan Arın, "Digao'nun da ağrıları var. Bu nedenle antrenmanlara çıkamıyor. Bu hafta bana göre ligin en başarılı takımlarından Hatayspor ile karşılaşacağız. Sahaya 11 kişi çıkacağımız için eksik oyuncumuz yok diye düşünüyorum" dedi.



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