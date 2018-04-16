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Adanaspor - Boluspor: 2-3

Veysel DOGUÇ/ADANA,() STAT: 5 Ocak Fatih Terim HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Serkan Gençerler (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx) ADANASPOR: İrfan (xx) - Gökhan (xx), Magaye (xxx), Bilal Yener (xx) (Dk. 71 Mustafa xx), Berkan (xx), Onur (xx), Tevfik...

Adanaspor - Boluspor: 2-3

Veysel DOGUÇ/ADANA,()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Serkan Gençerler (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)
ADANASPOR: İrfan (xx) - Gökhan (xx), Magaye (xxx), Bilal Yener (xx) (Dk. 71 Mustafa xx), Berkan (xx), Onur (xx), Tevfik (xx), Da Silva (xxx), Renan (xx), Ronei (xx), Bahattin (xxx) (Dk. 82 Oğuz Han xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Alim (xx), Diarra (xx), Poepon (xxx), İrfan (xx) (Dk. 66 Sefa xx), Akabueze (xx), İshak (xxx), Melih (xx) (Dk. 66 Guido xx), Furkan (xxx), Cengiz Umut (xx), Mustafa (xx) (Dk. 82 Andre Santos xx)
GOLLER: Dk. 59 Bahattin, Dk. 62 Magaye (Adanaspor) - Dk. 72 Sefa, Dk. 74 Poepon, Dk. 89 İshak (Boluspor)
SARI KARTLAR: Ronei, Renan, Tevfik (Adanaspor) - Diarra, İshak, Poepon (Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Adanaspor, sahasında Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.

23'üncü dakikada Renan'ın kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla auta gitti.
26'ncı dakikada Melih'in yerden ortasında topla buluşan Mustafa'nın şutunda top üstten farklı bir şekilde auta çıktı.
30'uncu dakikada Magaye'nin köşe vuruşundan ortasında gelişine vuran Onur'un vuruşunu kaleci zorlukla dışarı çeldi. 
54'üncü dakikada Akabueze ceza sahası dışından yaptığı sert plasesinde top direkte patladı.
57'nci dakikada Magaye'nin kullandığı frikikte top baraja çarptı ve kaleci tek hamleyle topun sahibi oldu.
59'uncu dakikada Bahattin ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla kaleciyi avladı ve takımını öne geçirdi: 1-0.
62'nci dakikada Magaye kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin bacaklarının arasından kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
72'nci dakikada Furkan ceza sahasına girer girmez topu içeriye kesti ve Sefa topu tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
74'üncü dakikada Mustafa Durak'ın serbest vuruşunda ceza sahasında karambol oluştu. Karambolde topa vuran Poepon beraberliği getiren isim oldu: 2-2.
77'nci dakikada Boluspor'un kontra atağında Guido'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci gole izin vermedi.
89'uncu dakikada Boluspor'da Sefa ceza sahasına girer girmez Renan tarafından düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İshak topu ağlara gönderdi: 2-3.
Karşılaşma Boluspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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