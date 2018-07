Adanaspor, Bolu'da güç depoluyor

Murat KÜÇÜK/BOLU,()



Spor Toto 1'inci Lig ekibi Adanaspor, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Cihat Arslan, "Spor Toto 1'inci Lig'de daha önce çalıştım ve futbolcu olarak da oynadım. Herkesin şampiyon olabileceği ve herkesin de bir alt lige gidebileceği enteresan bir lig. Belki de dünyanın en zor liglerinden birisi" dedi.

Adanaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürdü. Karacasu beldesinde bulunan bir otelde antrenman yapan turuncu beyazlı ekip, kuvvet antrenmanı yaptı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, fikstürü değerlendirerek, "Nispeten iyi bir fikstür olarak görüyoruz. Sadece ilk maç olarak değil, genele baktığımız zaman. Biraz eksikliklerimiz var. Bu eksikliklerimizi tamamlayana kadar belki de çok daha güçlü, bu ligin favorisi gördüğümüz takımlarla daha hazır bir şekilde karşılaşabiliriz. Onun için memnunuz. Ama bu rakiplerimizi hafife alıyoruz ya da onlara saygı duymuyoruz anlamına gelmiyor. Her takım bu ligde oynuyorsa hepsi çok değerli. İlk karşılaşacağımız Elazığspor da bizim açımızdan çok önemli ve değerli bir rakip. Onlara saygı duyarak hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Sonuç olarak bütün takımlarla karşılaşacağız bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama başlangıçta iç saha dış saha olarak bazı avantajlar ve dezavantajlar oluyor. Biz kendimizi avantajlı olarak görüyoruz. Ama bu maçın mutlak favorisi biziz demek değil" dedi.

Transfer konusunda eksikleri olduğunu ifade eden Cihat Arslan, "Transfer olarak biraz eksiklerimiz var. Başkanımız İstanbul'da görüşmelerine devam ediyor. Onlar da bir an önce bizim aramıza katılırsa taktik antrenmanlara geçeceğiz. Hazırlık maçları ikinci etapla birlikte başlayacak. İkinci etapta eksikleri görmek açısından ve transferlerin adaptasyonu açısından önemli olacak." şeklinde konuştu.

Yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Arslan, ligin çok zorlu geçeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Spor Toto 1'inci Lig'de daha önce çalıştım ve futbolcu olarak da oynadım. Herkesin şampiyon olabileceği ve herkesin de bir alt lige gidebileceği enteresan bir lig. Belki de dünyanın en zor liglerinden birisi. Bu sene Gençlerbirliği ve Osmanlı gerçeği var. Çok önemli bir takım olarak görünüyor. Önemli kadro ve teknik yapıya sahipler. Bunları favori olarak görüyoruz ama biz de bu bölümde yer almak istiyoruz. Biz de bu yarışın içerisinde olacağız. Şu an için eksik görünebiliriz ama bunları tamamladığımızda biz de varız deriz. Bu daha çok sahada oluşan bir şey. Söylemde şampiyonluk kolay ama bunu realite olarak sahaya dökmek daha zor. Önce biz realite peşindeyiz. Önce takımı oluşturalım sonra biz de sahaya çıktığımızda 'biz de varız' deriz."

