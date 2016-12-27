Adanaspor Başkanı Akgül: "Kıvılcımı yakalayacağız"

İFLAS masasından 11 yıl önce aldığı Adanaspor'u Süper Lig'e taşıyan Kulüp Başkanı Bayram Akgül, "Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Tam olarak yakalayamadılmız kıvılcımı yakalayacağız" dedi.Başkanı Bayram Akgül, ligin ilk yarısını değerlendirdi. Takımının istediği sonuçları alamamasının sebeplerinin büyük bir bölümünün hakem hatalarından kaynaklandığı vurgularken şunları söledi"Bu düşünceme katılmayacak olan da yoktur. Burada bunları tekrar tekrar saymayacağım. Ancak bu hatalar direk sonuca etki etti ve bizim şu anda bulunduğumuz konumun başlıca sebeplerindendir. Daha öncede söylediğim gibi bu mana da takım olarak moral ve motivasyon düşüş gösterdi. Kadromuza kattığımız oyuncularımız bire bir ele alındığında hepsi kaliteli ve kendini ispatlamış oyuncular. Ben futbolcularıma hala güveniyorum. Şu an bu bahanelere sığınmıyoruz. Biz eksiğimizi biliyor ve görüyoruz.Arzuladığımız çıkışı ligin son haftalarında yakaladık. Devre arasının bize iyi geleceği düşüncesindeyim. Yeni teknik direktörümüz Levent Şahin'in bize katkı koyacağına inanıyorum."Transfer çalışmalarının devam ettiğini, devre arasını en iyi şekilde değerlendirip ligin ikinci yarısında çıkışlarına devam etmek istediklerini belirten Başkan Bayram Akgül, açıklamasını şöyle sürkdürdü:"Lig bitmiş değil. Rakiplerimizle aramızda çok büyük puan farkı yok. Biz camia olarak küme de kalacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımızdan da her zaman olduğu gibi bizleri bu yolda yalnız bırakmamalarını ve destek olmalarını istiyoruz."SON SIRADAAdanaspor, 12 yıl sonra döndüğü Spor Toto Süper Ligi'nde 16'ncı haftayı puan cetvelinin en alt sırasında tamamladı. 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayan turuncu beyazlı takım 10 maçta da rakiplerine mağlup oldu.12 yıllık ayrılığın ardından döndükleri Süper Ligde kalıcı olmayı hedefleyen Adanaspor yönetimi, sezon başında teknik direktör problemi yaşadı. Teknik direktör Engin İpekoğlu ile ligin başında yollar ayrıldı. Alt yapı sorumlusu Eyüp Arın geçici olarak yine takımın başında kaldı. Daha sonra Hırvatistan'ın 3'üncü olduğu 1998 FIFA Dünya Kupası kadrosunda forma giyen Krunoslav Jurcic ile anlaşma sağlandı. 11 haftada 5 puan toplayan Jurcic'le de yollar ayrıldı. Takım yine son 3 hafta Eyüp Arın'a teslim edildi.İlk yarıyı 3 teknik adamla geçiren Adanaspor, özellikle gol noktalarında büyük sıkıntı yaşadı. 16 maçta 9.9'luk şut ortalamasına rağmen Adanaspor'un gol ortalaması ile 0.8'de kaldı. Turuncu beyazlı takım 16 maçta 13 gol buldu.DÖNÜM MAÇI KAYSERİSPOR OLDULigin 15'nci haftasında Kayserispor ile dönüm maçına çıkan Adanaspor, 6 puanla başladığı maçta 9 puanlı rakibini yendi. Galibiyeti Adanaspor için ligin ilerisi açısından umut aşıladı. Adanaspor, bu galibiyetin ardından lider Medipol Başakşehir karşısında da puan almayı başardı. Adanaspor, son 2 maçında 4 puan topladı, devreye moralli girdi.İKİNCİ YARIYA ŞAHİN'LE BAŞLAYACAKAdanaspor, Medipol Başakşehir maçı öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın antrenörlerinden Levent Şahin ile anlaştı. Turuncu beyazlı takımın yeni teknik direktörü Levent Şahin, Başakşehir maçını tribünden izledi. Şahin, takımı ikinci yarıya hazırlayacak. Adanaspor Şahin'le geçireceği devre arası kampı ve yapılacak takviyelerle özellikle gol sorununu çözmeye çalışacak.

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