Adanaspor-Atiker Konyaspor: 0-1 (Olay çıktı 120 dakikada tamamlandı)

Halil Can ÖNDEMİR / ADANA, ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER:Halil Umut Meler (x), Alpaslan Dedeş (x), Cevdet Kömürcüoğlu (x)

ADANASPOR: İtandje (xx)- Digao (xx), Ramos (xx), Didi (xx), Halil İbrahim (xx), Renan (xx), Cem (x)(Dk.79 Reynaldo), Roni (xx), Koman (xx), Vinicius (x)(Dk.63 Ahmet), Magaye (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Vukovic (xx), Douglas (xx)(Dk.40 Fofana xx), Ömer Ali (xx), Ali Çamdalı (xx), Jonsson (xxx)(Dk.90 Halil), Hadziahmetovic (xx), Bajic (xx), Rangelov (xx)(Dk.76 Volkan)

GOL :Dk.29 Jonsson (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Ahmet, Digao (Adanaspor)

SPOR TOTO Süper Lig'te mücadele veren Adanaspor sahasında Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç, 85'inci dakikada olaylar çıktığı için 15 dakika durduğu için müsabaka 120 dakikada tamamlanabildi.

8'inci dakikada sağ çaprazda Koman'ın pasıyla topla buluşan Digao şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

21'nci dakikada gelişen Adanaspor atağında Magaye topla ceza alanına girdi.Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu müsait durumdaki Roni'ye gönderdi. Topla buluşan Roni'nun şutu üstten auta çıktı.

25'nci dakikada Magaye ceza sahası dışından şutunu çekti, top auta çıktı.

30'ncu dakikada Adanaspor kalesi karıştı. Bu dakikada Skubic'in pasıyla buluşan Jonsson ceza yayı üzerinden sert vurarak yerden topu ağlara gönderdi: 0-1.

60'ncı dakikada gelişen Konyaspor atağında Fofana'nın sağdan kaleye ortasında meşin yuvarlak kaleci İtandje'de kaldı.

69'ncu dakikada Diago'nun sağdan kaleye ortasında kaleci Serkan gole izin vermedi.

72'nci dakikada Diago'nun ceza yayına ortasında topa sert vuran Cem'in şutu defanstan döndü.

80'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jasson sert bir şut çekti meşin yuvarlak kaleci İtandje'de kaldı.

MAÇ OLAY ÇIKTIĞI İÇİN 15 DAKİKA DURDU

83'ncü dakikada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu. Akiter Konyasporlu Ali Turan, sahaya atılan bir çakıyı hakeme verdi. Daha sonra da Adanasporlu taraftarlar, yerlerinden söktükleri koltukları sahaya atmaya başladılar. Karşı tribünden sahaya atlayan bir taraftar ise güvenlik kuvvetleri tarafından dışarı çıkartıldı. Olayların yatışma için Adanasporlu futbolcular da seyircilerin yanına gittiler. Maç 15 dakika sonra yeniden başladı.

Karşılaşma konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi: 0-1.

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