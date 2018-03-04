Adanaspor - Altınordu: 1-3

Veysel DOGUÇ / ADANA, ()

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Bilal Gölen (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

ADANASPOR: Hayrullah (xx)- Gökhan (xx), Magaye (xx), Berkan (xx), Tevfik (xx)(Dk. 52 Bahattin xx), Da silva (xx), Renan (xx), Alpay (xx) (Dk. 36 Oğuz Han xx), Koman (xx) (Dk. 79 Abdülaziz x), Ronei (xx), Bekir (xx)

ALTINORDU: Erce (xx)- Yusuf (xx), Mehmet Murat (xx), Serkan (xxx) (Dk. 75 Muhammed Rıdvan xx), Mirkan (xxx)(Dk. 90 Fatih xx), Erdoğan (xxx), Kerim (xx), Deniz (xx), Barış (xxx)(Dk. 82 Musa Caner xx), Hasan (xx), Berkay (xx)

GOLLER: Dk. 67 Ronei (Adanaspor) - Dk. 8 Erdoğan, Dk. 32 Mirkan, Dk. 69 Kerim (Altınordu)

SARI KARTLAR: Bahattin (Adanaspor) - Mehmet, Deniz, Muhammed Rıdvan (Altınordu)

Spor Toto 1'inci Lig'in 25'inci haftasında Adanaspor, evinde konuk ettiği Altınordu'ya 3-1 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Berkay'ın açtığı ortada Kerim'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

6'ıncı dakikada Kerim'in kullandığı köşe vuruşunda Deniz'in kafası auta çıktı.

7'inci dakikada gelişen Altınordu atağında topla en son buluşan Erdoğan, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

19'uncu dakikada gelişen Adanaspor atağında önce Ronei, sonra Magaye mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

23'üncü dakikada Ronei'nin pasında Magaye'nin gelişine çektiği şutta top Altınordu savunmasından döndü.

31'inci dakikada Barış'ın başlattığı atakta Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mirkan'ın yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2

65'inci dakikada Oğuz Han ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci son anda kornere çeldi.

65'inci dakikada Magaye'nin ortasında Renan'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

66'ıncı dakikada Magaye'nin ceza sahasına attığı attığı pasta Ronei ayak koyarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.

69'uncu dakikada Barış, sağ kanattan açtığı ortada Kerim düzgün vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 1-3.

90+3'üncü dakikada Abdülaziz'in ceza sahasında yaptığı sert vuruşta top kalecide kaldı.

Karşılaşma Altınordu'nun 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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