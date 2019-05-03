Adanaspor - Altınordu: 1-2

ADANA, ()
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Cemal Bingül (xx), Vural Gül (xx)
ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Göksü (xx), Enes (x), Digao (xx), Özkan Taştemur (x), Furkan Özçal (x) (Dk. 86 Şahin Berk ), Doğanay Kılıç (x)(Dk. 90 Mert Adar ?), Gökhan Sazdağı (x)(Dk.74 Claudiu Bumba x), Ahmet Dereli (xx), Moussa Bagayoko (xx), Eren Keleş (xx)
ALTINORDU: Erce Kardeşler (xx) - Yusuf Acer (xx), Hasan Hatipoğlu (xx), Kerim Alıcı (xx), Mehmet Sığırcı (x), Muhammed Mert (xx) (Dk.33 Okan Derici xxx), Alican Özfesli (xx) (Dk.72 Oğulcan x), Hüseyin Üner x (Dk.46 Mehmet Uçar x), Sefa Yılmaz (xx), Berkay (xx), Anıl Koç (xxx)
GOLLER: Dk. 25 Ahmet (Adanaspor) - Dk. 2 Anıl, Dk. 90+4 Okan (Altınordu)
SARI KARTLAR: Digao, Göksu, Mert (Adanaspor) - Sefa, Mehmet Sığırcı (Altınordu)
Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Adanaspor sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.
2'nci dakikada Erce'nin gönderdiği uzun top, Alican'ın önünde kaldı. Alican'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Sefa'nın kaleciyi geçtikten sonra yaptığı ortada müsait durumdaki Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
6'ncı dakikada Altınordu penaltı kazandı. Muhammed'in pasıyla topla buluşan Yusuf, Doğanay'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Sefa'nın sert şutun kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Seken topu Adanaspor savunması topu kornere gönderdi.
25'inci dakikada Adanaspor'un savunmada kazandığı topu Bagayoko, havadan Altınordu savunmasını arasına gönderdi. Yere çarparak hızlanan topu önüne alan Ahmet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet'in ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşta top Altınordu ağlarıyla buluştu: 1-1
90+4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Kerim çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra pasını müsait durumdaki Okan'a aktardı. Okan'ın kontrol ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarla ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşma Altınordu'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
FOTOĞRAFLI